Shein attaque Temu en justice pour violation de propriété intellectuelle

Shein, le colosse chinois de la « fast fashion », a déposé une plainte aux États-Unis contre Temu, un autre acteur majeur du commerce en ligne. Selon Shein, Temu aurait reproduit des images de ses produits protégés par le droit d'auteur et les aurait utilisées sur son site web et son application mobile pour promouvoir des articles contrefaits. La plainte, relayée par le site d'investigation 404 Media, accuse Temu d'exploiter des photos de produits presque identiques à ceux vendus par Shein, ce qui constituerait une infraction à la loi sur la propriété intellectuelle.



Dans cette plainte, Shein décrit son concurrent comme une « entreprise illégale » dont les activités seraient basées sur la contrefaçon, le vol de secrets commerciaux et la fraude. L'entreprise plaignante va plus loin en affirmant que Temu contrôle étroitement l'activité de ses vendeurs, leur imposant non seulement les produits à vendre et les prix à appliquer, mais aussi en les forçant à maintenir en ligne des articles enfreignant les droits de propriété intellectuelle.



Ce qui rend cette affaire particulièrement frappante, c'est que Shein, souvent critiqué pour ses propres pratiques en matière de plagiat, se retrouve dans le rôle de l'accusateur. En effet, le géant de la mode rapide est régulièrement accusé de s'inspirer fortement, voire de copier les créations d'autres marques telles que Dr. Martens, Ralph Lauren, Levi Strauss, Puma, Adidas, H&M, et même des artistes indépendants. Cette ironie n'a pas échappé aux observateurs, qui soulignent que les produits que Temu est accusé de copier pourraient eux-mêmes être issus de designs volés par Shein.