Terrasses chauffées : interdites dès 2021 en France

Reprenant une mesure proposée par la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), Barbara Pompili a annoncé le 27 juillet 2020 que les terrasses chauffées seraient interdites en France. Cette mesure n’est pas une nouveauté : le débat est national depuis plusieurs années, et notamment depuis que certaines villes de France ont, par arrêté municipal, interdit les terrasses chauffées sur leur territoire.



Pour Barbara Pompili, nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement Castex, ces terrasses sont tout simplement « une aberration écologique ». « On ne peut pas, pour le simple confort de ne pas avoir à ouvrir la porte, climatiser toute la rue ».