Total change de nom et veut devenir plus vert

Toutes les pétrolières ont subi la déflagration, et Total n'y a pas échappé : les bénéfices ont reculé à 7 milliards d'euros en 2020, contre 11 milliards l'année précédente. Et les difficultés du pétrole ne sont pas terminées : le trafic aérien ne retrouvera pas son niveau d'activité d'avant crise avant 2024. Et puis la volonté très forte de nombreux États de lutter contre le réchauffement climatique ne va pas s'éteindre de si tôt, bien au contraire : les groupes pétroliers doivent donc se mettre au diapason.



Car les consommateurs eux aussi ont changé leurs habitudes. Que ce soit pour les entreprises qui tentent de limiter leur consommation de carburants et d'énergies traditionnelles, ou pour les individus qui sont de plus en plus tentés par les voitures électriques et hybrides. Des changements de fond donc, que les pétrolières comme Total doivent accompagner. L'énergie verte est désormais au centre de l'attention de l'entreprise, et c'est le cas aussi chez ses concurrents.