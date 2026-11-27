La centrifugeuse géante CHIEF1900 a quitté ses lignes d’assemblage le 22 décembre 2025 pour rejoindre l’université du Zhejiang, dans l’est de la Chine, où elle doit être installée. Sa capacité atteint 1 900 g-tonnes, une unité qui combine l’accélération gravitationnelle appliquée et la masse de l’échantillon testé. Une fois mise en service, elle deviendra la centrifugeuse la plus puissante jamais construite à des fins de recherche scientifique.

La machine a été fabriquée par Shanghai Electric Nuclear Power Group. Elle dépasse la CHIEF1300, entrée en service en septembre 2025 et qui détenait jusqu’ici le record mondial avec 1 300 g-tonnes. Cette dernière avait elle-même supplanté une centrifugeuse majeure exploitée par l’US Army Corps of Engineers à Vicksburg, dans le Mississippi, plafonnée à environ 1 200 g-tonnes. En quelques mois à peine, la CHIEF1300 se retrouve reléguée au second rang.

Les deux machines appartiennent au même ensemble, le Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility, un laboratoire national construit à 15 mètres sous le campus de l’université du Zhejiang pour limiter la transmission des vibrations. Le budget total de l’installation s’élève à 285 millions de dollars américains. Selon le South China Morning Post, le site entend attirer des chercheurs venus du monde entier.

Compresser l’espace et le temps

L’université du Zhejiang présente ces machines comme un moyen de « compresser l’espace et le temps », en recréant en laboratoire des événements comme des ruptures de barrage ou des séismes. Le principe repose sur la modélisation physique en hypergravité : un modèle de mur de barrage de 3 mètres, mis en rotation à 100 g, subit la même contrainte qu’un mur réel de 300 mètres.

La même logique s’applique aux sols. Une expérience menée à 100 g peut simuler environ 100 ans de migration de polluants en seulement 3,65 jours, à condition que le modèle respecte les règles physiques de mise à l’échelle. L’installation vise ainsi :

la stabilité des pentes la sécurité des barrages le comportement des sols face aux séismes l’ingénierie en eaux profondes les environnements souterrains profonds les matériaux avancés

grâce à six chambres expérimentales spécialisées.

Faire tourner des charges de plusieurs tonnes à ces vitesses pose ses propres difficultés. Les composants rotatifs doivent encaisser d’énormes charges mécaniques tout en restant parfaitement équilibrés, et la traînée aérodynamique génère un stress thermique capable de fausser les résultats. Les ingénieurs ont mis au point un système combinant fonctionnement sous vide, refroidissement liquide et ventilation pour contenir cet échauffement.

Pour mesurer l’écart, la fiche de l’installation invite à une comparaison domestique : l’essoreuse d’un lave-linge fonctionne selon le même principe centrifuge, mais ne dépasse jamais 2 g-tonnes.