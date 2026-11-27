Une seule injection, des effets mesurables trois ans plus tard. Des chercheurs ont mis au point une thérapie génique capable de faire baisser durablement les taux de triglycérides et de cholestérol LDL, selon des travaux menés sur des singes et publiés dans la revue Nature par l’entreprise Verve Therapeutics. L’ambition affichée est claire : remplacer, à terme, les traitements hypolipémiants que les patients souffrant d’hypercholestérolémie doivent prendre chaque jour.

Le cholestérol LDL et les triglycérides figurent parmi les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires liées à l’athérosclérose. Il existe déjà des médicaments pour les faire baisser.

Leur traitement vise un gène précis, baptisé ANGPTL3, qui commande la production par le foie d’une protéine ralentissant l’élimination des graisses dans le sang. Ce même gène est déjà la cible de l’évinacumab, un anticorps indiqué dans l’hypercholestérolémie familiale, mais ce traitement impose une perfusion toutes les quatre semaines.

La nouvelle approche fonctionne différemment : des particules lipidiques transportent jusqu’au foie les instructions pour fabriquer un éditeur génétique CRISPR ainsi qu’un ARN guide, qui dirige cet éditeur vers le gène ANGPTL3 pour y modifier une seule lettre du code génétique.

La production de la protéine est alors durablement bloquée, et la modification de l’ADN est permanente. Particules et molécules d’ARN sont ensuite éliminées par l’organisme.

Des résultats qui varient selon le profil des singes

Chez des singes aux taux de lipides normaux, répartis entre un groupe traité et un groupe témoin sous placebo, le suivi sur trois ans montre une baisse moyenne de 94 % des taux de protéine ANGPTL3 par rapport aux niveaux initiaux.

Les triglycérides ont diminué de 43 % en moyenne, et le cholestérol LDL de 13 %, une baisse plus modeste. Des échantillons de foie prélevés sept semaines puis trois ans après la perfusion montrent des taux similaires, signe d’un effet stable dans le temps.

L’expérience a aussi concerné quatre singes génétiquement modifiés pour présenter un déficit en récepteurs LDL, ceux-là mêmes dont l’absence sévère cause l’hypercholestérolémie familiale chez l’humain. Problème technique : les particules lipidiques habituelles ont justement besoin de ces récepteurs pour pénétrer dans les cellules du foie.

Les chercheurs ont donc conçu de nouvelles particules contenant du GalNAc, une molécule dérivée du sucre, qui empruntent un autre type de récepteur pour entrer dans les cellules hépatiques. Chez ces quatre animaux, le cholestérol LDL est passé de 458 à 247 milligrammes par décilitre de sang en 35 jours, soit une baisse de 46 %.

Cette expérience, plus courte, n’a pas permis d’établir si la réduction se maintient sur plusieurs années comme chez les autres singes.

Côté effets secondaires, les enzymes hépatiques des animaux traités ont augmenté temporairement avant de revenir à leur niveau initial en deux semaines, signe d’une surcharge passagère du foie sans conséquence durable.

La thérapie n’a pas encore été testée chez l’humain. Les scientifiques l’ont toutefois appliquée à des cultures de cellules hépatiques humaines en laboratoire, sans détecter de modification non intentionnelle sur environ 3 000 sites d’ADN candidats, ce qui ne garantit pas pour autant l’absence de tout effet indésirable lors d’une administration réelle.

Un essai clinique de phase 1b est en cours chez des personnes dont le taux de lipides sanguins échappe au contrôle des traitements classiques, avec l’espoir, selon les chercheurs, de « soulager les contraintes liées aux traitements hypolipémiants chroniques ».