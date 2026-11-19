Boots va commencer à prescrire du cannabis médical à des patients souffrant de certaines pathologies. D’après The Guardian, la chaîne britannique de pharmacies lance pour cela un service en ligne baptisé SureLeaf, une première pour une pharmacie de grande rue au Royaume-Uni.

Le service s’adresse aux patients de 25 ans ou plus souffrant de douleur chronique, d’anxiété généralisée ou d’insomnie. La liste des pathologies éligibles est longue :

douleur chronique primaire et neuropathique fibromyalgie syndrome douloureux régional complexe douleur chronique du dos ou du cou arthrose polyarthrite rhumatoïde sciatique neuropathie périphérique névralgie du trijumeau douleur du membre fantôme migraine chronique douleur pelvienne liée à l’endométriose douleur abdominale ou pancréatique chronique

Le trouble anxieux généralisé et le trouble de l’insomnie complètent cette liste. Condition préalable : avoir déjà essayé des traitements conventionnels sans obtenir de soulagement.

Un parcours encadré par deux consultants

Les patients commencent par une évaluation en ligne. Leur éligibilité est ensuite examinée par une équipe clinique, avant une consultation vidéo avec un consultant inscrit au General Medical Council Specialist Register. Toute prescription est ensuite réexaminée de façon indépendante par une équipe clinique multidisciplinaire incluant un second consultant, avant le début du traitement. Un suivi régulier est prévu une fois celui-ci lancé.

Jamie Kerruish, directeur des soins de santé chez Boots, justifie ce choix : il rappelle que des millions de personnes vivent avec des douleurs persistantes et que, pour certaines, les traitements conventionnels ne soulagent pas suffisamment les symptômes. Il explique qu’il s’agit d’aider les gens à explorer des options appropriées qui pourraient les aider à mieux gérer leurs symptômes et à améliorer leur qualité de vie.

Le docteur David Gwynne, directeur médical de Boots Online Doctor, insiste sur les garde-fous mis en place. Il prévient que le cannabis médical ne convient pas à tout le monde et que les décisions de prescription doivent être prises avec soin, au cas par cas.

SureLeaf, précise-t-il, a donc été conçu avec de solides garde-fous cliniques et une supervision spécialisée à chaque étape, de sorte que le traitement n’est envisagé que pour les patients pour qui il est cliniquement approprié.

Boots lance ce service parallèlement à un programme de recherche mené avec l’université de Nottingham, qui examinera les résultats des patients traités pour douleur chronique, les pratiques de prescription et l’expérience vécue par les patients.

Un marché déjà occupé par les cliniques privées

La prescription de médicaments dérivés du cannabis a été légalisée au Royaume-Uni en 2018, après l’affaire d’une mère d’Irlande du Nord dont l’huile de cannabis destinée à son fils épileptique avait été saisie à la douane d’un aéroport. Sur le NHS, seules certaines catégories de patients y ont accès : les personnes souffrant de formes rares d’épilepsie, celles confrontées à certains effets secondaires de la chimiothérapie, et celles présentant certains symptômes de sclérose en plaques.

La plupart des prescriptions passent donc par des cliniques privées, qui traitent aussi des troubles psychiatriques et neurologiques. Près de 2 millions d’articles de cannabis non autorisés ont été prescrits de manière privée en Angleterre entre juin 2025 et mai 2026, un volume qui a suscité des mises en garde sur les risques pour les patients et des appels à mieux encadrer les achats effectués sur des plateformes en ligne.

Des chercheurs des universités de Sydney, Brisbane et Melbourne, en Australie, et de Bath, en Angleterre, ont par ailleurs relevé très peu de preuves de l’efficacité du cannabis pour traiter l’anxiété, l’anorexie mentale, les troubles psychotiques, le trouble de stress post-traumatique ou le trouble lié à l’usage d’opioïdes.

Ils ont en revanche trouvé certains éléments indiquant que les produits médicaux à base de cannabis pourraient réduire la dépendance au cannabis, soulager les symptômes du syndrome de Gilles de la Tourette et aider les personnes insomniaques à mieux dormir.