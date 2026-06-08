2 comptes WhatsApp sur un iPhone : ce qui change vraiment

WhatsApp franchit une nouvelle étape sur iOS avec l’arrivée du multi-compte. La messagerie de Meta permet désormais d’utiliser deux comptes sur un même iPhone, à condition de disposer d’un second numéro. Cette évolution, déjà connue des utilisateurs Android, transforme surtout l’organisation quotidienne de ceux qui séparent leurs conversations privées, professionnelles ou associatives.

WhatsApp : une fonction pensée pour les usages hybrides

Le changement paraît simple, mais il corrige une limite ancienne de WhatsApp sur iPhone. Jusqu’à présent, un utilisateur qui possédait deux numéros devait souvent choisir entre deux appareils, l’installation de WhatsApp Business pour un usage détourné, ou une gestion plus laborieuse de ses contacts. Avec le multi-compte, WhatsApp ramène ces usages dans l’application principale.

Dans son annonce officielle du 26 mars 2026, Meta présente cette mise à jour comme un moyen de simplifier la gestion des conversations. L’entreprise indique que les utilisateurs peuvent désormais équilibrer plusieurs comptes, libérer de l’espace dans leurs discussions et transférer leur historique d’iOS vers Android « en quelques appuis ».

La formule retenue par WhatsApp résume directement l’enjeu : « Deux comptes, un seul téléphone — désormais sur iOS », peut-on lire dans le billet officiel de l’application. Cette arrivée sur iPhone réduit l’écart avec Android, où la possibilité d’utiliser plusieurs comptes était déjà proposée.

L’intérêt est évident pour les professions indépendantes, les salariés équipés d’une ligne dédiée, les commerçants, les responsables associatifs ou les particuliers qui souhaitent dissocier leur cercle privé de certaines activités. Le téléphone ne change pas, mais l’identité utilisée dans WhatsApp peut désormais basculer selon le contexte.

Multi-compte sur iPhone : un second numéro reste indispensable

Le multi-compte ne crée pas un second profil sans numéro. WhatsApp conserve sa logique historique : chaque compte reste attaché à une ligne téléphonique. Pour ajouter un autre compte, il faut donc disposer d’un deuxième numéro, via une carte SIM, une double SIM ou une eSIM.

WhatsApp avait déjà posé cette condition lors de l’annonce initiale de la fonction sur Android : « Pour configurer un second compte, vous aurez besoin d’un deuxième numéro de téléphone et d’une carte SIM, ou d’un téléphone compatible multi-SIM ou eSIM », expliquait l’application. Sur iPhone, la généralisation de l’eSIM rend ce prérequis moins contraignant qu’il ne l’aurait été il y a quelques années.

L’objectif n’est donc pas de créer plusieurs identités anonymes, mais de permettre à deux lignes déjà existantes de cohabiter dans la même application. Cette nuance compte, notamment pour les utilisateurs professionnels : le compte personnel et le compte lié au travail peuvent être séparés sans installer une autre version de WhatsApp.

Thurrott souligne que cette nouveauté évite notamment aux utilisateurs d’iPhone de recourir à WhatsApp Business uniquement pour gérer un second compte, alors que ce détour ne correspondait pas toujours à leur besoin réel. Le média rappelle aussi que la fonction était disponible depuis plus de deux ans sur Android.

Notifications, confidentialité, historique : l’enjeu de la séparation

Le principal risque d’un double compte tient à la confusion : répondre à un client avec son compte personnel, envoyer un message familial depuis une ligne professionnelle, ou mélanger des réglages de confidentialité qui ne devraient pas l’être. WhatsApp semble avoir conçu la fonction pour limiter ces erreurs.

L’application précise que l’utilisateur peut voir le compte actif grâce à la photo de profil affichée dans la barre inférieure. Ce repère visuel évite de basculer au mauvais moment ou d’envoyer un message depuis la mauvaise identité, selon WhatsApp.

Les réglages demeurent aussi un point central. Dans son billet consacré aux comptes multiples, WhatsApp insistait sur la personnalisation compte par compte : « Vous pouvez contrôler vos paramètres de confidentialité et de notification pour chaque compte », selon l’entreprise. Cette séparation est déterminante pour que le multi-compte ne devienne pas seulement un raccourci pratique, mais un véritable outil de cloisonnement.

MacRumors avait repéré dès 2025 les premiers tests de cette fonction dans une version bêta iOS, avec une section dédiée aux comptes dans les réglages. Le site indiquait alors que les discussions, sauvegardes, paramètres de confidentialité et notifications restaient distincts pour chaque compte, d’après les informations de WABetaInfo relayées par le média.

WhatsApp inscrit cette nouveauté dans une mise à jour plus large

L’arrivée du multi-compte sur iPhone ne constitue pas une mise à jour isolée. Meta présente en même temps plusieurs outils destinés à rendre WhatsApp plus facile à gérer, notamment pour les utilisateurs qui accumulent les conversations, les fichiers et les changements d’appareil.

La gestion du stockage est l’un des autres volets annoncés. WhatsApp permet de repérer de gros fichiers directement depuis une conversation et de libérer de l’espace sans supprimer tout l’historique du fil. L’entreprise met aussi en avant le transfert des conversations d’iOS vers Android, qui vient compléter les possibilités de migration déjà existantes.

La mise à jour intègre également des fonctions liées à Meta AI, dont des suggestions de stickers à partir d’emojis, des retouches photo et une aide à la rédaction de réponses. WhatsApp précise toutefois que certaines fonctions d’intelligence artificielle peuvent ne pas être disponibles pour tous les utilisateurs.

Cette stratégie répond à un double mouvement. D’un côté, WhatsApp ajoute des fonctions très concrètes réclamées par les utilisateurs. De l’autre, Meta transforme progressivement sa messagerie en plateforme plus complète, mêlant échanges privés, outils professionnels, stockage, migration et intelligence artificielle.

Une nouveauté mineure en apparence, massive par son échelle

La portée du multi-compte dépasse la seule fiche technique de l’iPhone. WhatsApp est utilisé à une échelle rarement atteinte dans les services numériques. En mai 2025, Mark Zuckerberg a indiqué que la messagerie comptait plus de 3 milliards d’utilisateurs mensuels, selon TechCrunch.

À cette échelle, une évolution d’interface peut toucher des usages très variés : familles expatriées, petites entreprises, travailleurs indépendants, équipes commerciales, associations ou utilisateurs qui souhaitent préserver une frontière plus nette entre leurs sphères de vie. Le multi-compte sur iPhone ne révolutionne pas la messagerie instantanée, mais il retire une friction quotidienne à un nombre potentiellement considérable d’utilisateurs.

Le déploiement demeure progressif. WhatsApp indique que ces nouveautés sont en cours d’arrivée et seront accessibles à tous prochainement : « Ces fonctionnalités sont en cours de déploiement et seront bientôt disponibles pour tout le monde », précise le billet officiel. Les utilisateurs d’iPhone devront donc vérifier la disponibilité de la dernière version de l’application avant de voir apparaître l’option.