Alerte alimentaire : ces fromages contaminés à la listeria pourraient déjà être dans votre frigo

Un rappel massif de produits alimentaires vient d’être lancé en France, ce qui inquiète pas mal les consommateurs. Des dizaines de fromages fabriqués par la société Chavegrand, basée en Creuse, seraient contaminés par la bactérie listeria (responsable de la listériose). Depuis juin, 21 cas de listériose ont été signalés, dont deux mortels.

Une situation sanitaire qui inquiète

La listériose est une maladie sérieuse provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes. Elle peut causer des symptômes vraiment désagréables comme de la fièvre, des maux de tête et des courbatures. Pour limiter les risques, les autorités sanitaires françaises ont agi très vite en ordonnant le retrait des produits concernés dès le 11 août. Les consommateurs sont donc invités à rester vigilants et à éviter de consommer ces produits.

Les fromages concernés sont variés : brie, camembert, coulommiers et bûchette de chèvre, fabriqués à partir de lait pasteurisé (vache ou chèvre). Par ailleurs, certaines pizzas et bruschettas au fromage de chèvre vendues chez Leclerc se retrouvent également dans la liste de rappel.

Les produits touchés en détail

Les enseignes concernées par ce rappel sont les suivantes :

Aldi : on retrouve des produits comme « Le Paturon Le petit doux fromage ovale 300g », « Le Paturon Coulommiers 350g » et « Le Paturon Camembert 250g ».

Carrefour : plusieurs références sous les marques « Simpl Fromage double crème boîte 300g », Carrefour Classic et Le Berger.

Norma : leurs produits « Le Chaignet L'angedoux 30 % mg 300g » ainsi que divers camemberts sont retirés.

Intermarché Netto : le produit « Netto Camembert 250g » fait partie du rappel.

Coopérative Lochoise : les camemberts Charles VII et Maitre Queue sont concernés.

Auchan : les camemberts de la marque Saveur D'antan se retrouvent dans la liste.

Leclerc : plusieurs références sont retirées, dont « Camembert 250g sans boîte » et « Mariotte Camembert 250g ».

D’autres enseignes comme Centre Frais 23, Fresh/Grand Frais/Monmarché.fr, Lidl France et divers crémiers indépendants sont également touchés par ce rappel.

Avis du gouvernement et soucis techniques

Face à cette situation, le gouvernement conseille vivement à toutes les personnes possédant ces produits de ne pas les consommer. Il est recommandé de rapporter les articles concernés en magasin pour se faire rembourser ou échanger. Par ailleurs, ceux qui auraient consommé ces fromages et qui commencent à présenter des symptômes doivent consulter un médecin dès que possible.

Cependant, l’accès aux informations détaillées sur le site gouvernemental Rappel Conso a été compliqué par quelques soucis techniques récents, rendant plus difficile pour certains de consulter les fiches de rappel qui permettent d’identifier les lots concernés.