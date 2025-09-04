Encore quelques perturbations, mais l’été n’a pas dit son dernier mot : voici les prévisions des prochains jours

En ce début de septembre, le temps continue de jouer les trouble-fêtes en France avec une dégradation des conditions météorologiques. Plusieurs perturbations sont prévues cette semaine, apportant leur lot de pluie et de vent dans diverses régions. Néanmoins, un retour progressif vers un temps plus clément est espéré d’ici la fin de la semaine, ravivant l’idée d’un été qui se prolonge encore un peu. Ces variations météo vont influencer le quotidien, notamment avec une rentrée scolaire décalée dans certains départements.

Perturbations et alertes

D’ici jeudi, une série de perturbations va traverser le pays, provoquant des conditions météo agitées. Lundi, plusieurs départements se sont retrouvés en vigilance orange pour pluie-inondation et orages. Par exemple, les Bouches-du-Rhône et le Var ont choisi de repousser la rentrée scolaire à cause des risques élevés.

Entre mardi et jeudi, le nord du pays va faire face à un temps particulièrement mouvementé. Une nouvelle dégradation a touché la Bretagne dès mardi, avec des précipitations pouvant atteindre 30 mm et des vents soufflant à 80 km/h sur la façade atlantique. Les rafales ont été remarquablement violentes entre le Morbihan et la Loire-Atlantique, tandis que des pluies moins intenses se sont manifestées sur le Bassin parisien, le Centre, la Bourgogne et la Champagne.

Conditions locales par région

Sur la côte méditerranéenne, le soleil reste maître avec des températures dépassant les 23°C. Toutefois, un vent d’ouest persistant balaie les côtes provençales et la Corse, atteignant parfois 100 km/h.

Pour mercredi, une nouvelle perturbation devrait pointer le bout de son nez en Bretagne dès le matin. L’après-midi, des averses parfois orageuses s’étendront vers le Bassin parisien, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Le vent restera anormalement fort sur une large partie du tiers nord-ouest avec des rafales entre 60 et 90 km/h.

Dans le sud, les températures grimpent et dépasseront les moyennes saisonnières avec 26°C à Strasbourg, 27°C à Lyon et 30°C à Toulouse.

Prévisions pour jeudi

Jeudi, un front froid se déplacera dans un axe sud-ouest/nord-est, et des orages pourraient se développer dans cette zone, marquant l’arrivée d’orages violents. Le Sud-Est et le Centre-Est seront traversés par des épisodes de fortes pluies. Une nouvelle perturbation orageuse est attendue principalement sur l’Auvergne, le Massif central et le Centre-Est, même si elle sera moins vive que celle du week-end dernier.

Les premiers orages pourraient se manifester dès le matin, entre le Midi-Toulousain et l’Auvergne, avant de progresser vers la Franche-Comté. L’activité orageuse gagnera en intensité durant l’après-midi, alors que le front instable se dirige vers l’Est.

Des précipitations conséquentes sont prévues, avec des cumuls pouvant atteindre entre 50 et 60 mm en 24 heures localement, et jusqu’à 80 mm sur les Savoies et dans la partie est du Massif central. Ces averses devraient se faire sentir jusqu’au couloir rhodanien, particulièrement dans les zones montagneuses qui avaient déjà reçu de fortes pluies lundi.

Vers une accalmie

Malgré ce temps agité, une accalmie générale semble s’annoncer dès vendredi, marquant la fin des dégradations majeures de la semaine. Le week-end s’annonce sec sur une grande partie du pays, avec une hausse notable des températures qui pourraient atteindre 33°C dans le Sud-Ouest samedi, marquant un pic de chaleur.

Dimanche pourrait bien se révéler être la journée la plus chaude sur l’ensemble du territoire, avant que quelques nouveaux orages viennent parsemer l’après-midi dans le sud-ouest.