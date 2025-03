Algérie : ce que 65 % des Français reprochent vraiment à la France

Les relations entre la France et l’Algérie traversent une période mouvementée, marquée par un véritable bras de fer qui capte l’attention de beaucoup de Français. Un sondage récent mené par le CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche dévoile l’avis du public sur un sujet pour le moins épineux. Alors que Paris et Alger s’affrontent sur l’expulsion de ressortissants algériens, la tension monte et suscite des réactions bien variées dans l’Hexagone.

Paris et Alger en froid

Depuis plusieurs mois, la situation entre la France et l’Algérie se complique de jour en jour. La direction française a sorti une liste de 60 Algériens à expulser, mais Alger a repoussé cette initiative sans ménagement. Dans le même temps, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a promis une « riposte graduée » pour affirmer la position française tout en évitant un ton trop belliqueux. Parallèlement, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelle à « une relation plus constructive et équilibrée » entre les deux pays.

De son côté, l’Algérie affiche un refus catégorique vis-à-vis des menaces perçues de la part de la France, compliquant encore la recherche d’un dialogue plus serein entre les deux nations.

L’avis des Français d’après le sondage CSA

Le sondage du CSA montre que 65% des Français pensent que leur pays manque de courage face à l’Algérie. Ce sentiment est encore plus prononcé chez les personnes de 65 ans et plus avec 71% de ce groupe partageant ce point de vue. Les autres tranches d’âge ne sont pas en reste : 70% des 50 ans et plus, 69% des 50-64 ans, et 65% des 35-49 ans se déclarent également critiques.

Du côté du genre, ce sont 70% des hommes qui trouvent que la France est trop conciliante avec l’Algérie, contre 60% des femmes. Par ailleurs, au niveau des catégories socioprofessionnelles, on compte 67% d’accord chez les CSP+, suivis de 64% chez les CSP- et 63% parmi les inactifs.

Les clivages politiques du sujet

L’opinion sur le soi-disant manque de fermeté varie aussi selon les bords politiques. Chez les électeurs de gauche, les avis se partagent : 49% estiment que la France manque de courage, tandis que 26% pensent le contraire. Même chez les sympathisants de La France Insoumise (LFI), le consensus fait défaut, puisque seulement 41% s’opposent à l’idée d’un manque de courage.

À l’opposé, sur le terrain de la droite, la majorité se dit que la France est trop conciliante. Ainsi, 80% des électeurs de droite partagent cet avis, un chiffre qui grimpe jusqu’à 88% chez ceux situés aux abords de l’extrême droite. Même au sein de la majorité présidentielle, 65% des soutiens se montrent critiques sur la question.

Face à cette situation et aux opinions qui fusent, Bruno Retailleau évoque « un ensemble de mesures » pour montrer clairement que « la France n’est pas l’agresseur ». Pendant ce temps, Jean-Noël Barrot prône une approche plus tempérée et constructive avec l’Algérie. Selon lui, il est indispensable que les deux pays s’installent à la table du dialogue pour éviter que la situation ne dégénère et nuise aux intérêts partagés.