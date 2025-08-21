Amende folle en vacances : pourquoi ce pays sanctionne les casquettes

Le Vietnam, riche de son histoire et de sa culture, attire chaque année des millions de visiteurs venant des quatre coins du monde. Mais certains voyageurs pourraient être surpris par les règles strictes relatives à certains accessoires vestimentaires. Depuis le 22 février 2025, une réglementation a été mise en place interdisant de porter des casquettes à thème militaire dans certaines zones touristiques. Cette mesure vise à protéger la mémoire du passé du pays et à éviter toute provocation non voulue.

Une loi sévère pour honorer le passé

Les autorités vietnamiennes ont défini des règles très précises pour la tenue vestimentaire des touristes afin de respecter le souvenir de leur histoire. Le Vietnam interdit maintenant le port de casquettes dans des zones touristiques très fréquentées. Cette interdiction concerne en particulier celles arborant des motifs commémoratifs liés à la guerre du Vietnam.

Les symboles rappelant cette période difficile sont considérés comme inadaptés par les responsables locaux, qui tiennent à préserver l’intégrité historique du pays. Par exemple, les casquettes qui affichent des inscriptions comme « Vietnam War Hero Korea » sont spécialement visées, car elles peuvent être perçues comme provocantes.

Sanctions sévères en cas de non-respect

Les touristes qui ne se conforment pas à cette réglementation s’exposent à de fortes sanctions. En effet, porter ces casquettes peut entraîner un refus d’entrée sur le territoire vietnamien et une amende pouvant atteindre 3 000 dollars américains (soit environ 2 800 euros). Ces mesures montrent l’importance que le Vietnam accorde à la préservation de sa mémoire historique.

Récemment, plusieurs touristes sud-coréens ont été interpellés pour avoir arboré des casquettes à thème militaire. Cet épisode met en lumière la sensibilité persistante entre la Corée du Sud et le Vietnam, notamment dû à la participation de plus de 300 000 soldats sud-coréens lors de la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975.

Quelques conseils pour profiter pleinement du séjour

Pour éviter les ennuis lors d’un séjour au Vietnam, il est vivement conseillé aux visiteurs de laisser de côté les vêtements ou accessoires comportant des motifs liés à la guerre du Vietnam. Respecter les règles établies par les autorités locales permettra de passer un séjour agréable et sans souci.