APL épargnées, permis supprimé, prime revue : les décisions qui vont impacter votre budget

Le gouvernement français, dirigé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a provoqué de vives réactions le 23 janvier en recourant une nouvelle fois à l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter, sans vote, la partie « dépenses » du Projet de loi de finances (PLF) pour 2026. Le Premier ministre présente cette démarche comme nécessaire pour maintenir l’objectif d’une réduction du déficit public à 5 % du PIB cette année. Elle intervient pourtant après plusieurs mois de débats houleux au Parlement et met en lumière des choix budgétaires qui ne passent pas inaperçus.

Des ajustements qui font débat

Parmi les mesures phares du budget 2026, on trouve la hausse de la prime d’activité de 50 € par mois pour les ménages modestes, une proposition soutenue par les socialistes. Cette aide, visant à soutenir les foyers à faibles revenus ainsi que les jeunes actifs dès 18 ans, concerne quelque 4,81 millions de foyers pour un coût estimé à 700 millions d’euros, explique BFMTV. Elle contraste toutefois avec la réduction initialement prévue des crédits de cette prime pour 2026.

En parallèle, le gouvernement renonce au gel des aides personnalisées au logement (APL) et choisit de recentrer certaines aides vers les étudiants extra-communautaires, jugés moins prioritaires au regard de leur situation financière (considérée comme satisfaisante). À l’inverse, la mesure du repas à un euro pour les étudiants dans les restaurants universitaires, prévue pour être effective dès mai prochain, témoigne d’un engagement en faveur de la communauté étudiante.

Réformes en chaîne et une opposition qui s’exprime

Le gouvernement a mené plusieurs réajustements, qui ont déclenché des polémiques. La suppression de l’aide au permis de conduire pour les apprentis est expliquée par la disparition d’effets d’aubaine et par la volonté d’égalité entre étudiants. Dans la vague des réformes fiscales, des ajustements sur les taxes, comme la création d’une hausses fiscales sur les holdings, suscitent des débats, notamment parmi le patronat qui regrette le maintien de certaines contributions.

Un point particulièrement polémique reste la suppression par le gouvernement d’un grand nombre de mesures introduites par le Sénat, notamment des articles destinés à durcir certaines modalités de prise en charge de l’aide médicale d’État (AME) ou des conditions liées aux allocations comme le Revenu de solidarité active (RSA) ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).