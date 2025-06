Vigilance orange : de violents orages prévus ce mercredi

Une ambiance météo bien agitée pointe le bout de son nez en France avec l’arrivée d’une vague de chaleur intense suivie de violents orages. Ces phénomènes, attendus pour le milieu de la semaine, pourraient avoir des conséquences notables sur plusieurs régions du pays.

Un pic de chaleur record

Le début de cette période sera marqué par un pic de chaleur intense prévu pour le mardi 24 juin et le mercredi 25 juin. Les températures vont grimper, avec des pointes possibles jusqu’à 40 °C mercredi dans certaines zones. Le Sud-Ouest, le Centre et le Bassin parisien sont particulièrement concernés. Dans des régions comme le Sud-Ouest, la Vallée du Rhône, la Nouvelle Aquitaine et l’Île-de-France, on attend des températures entre 38 °C et 40 °C. Plus précisément, des valeurs au-delà de 40 °C pourraient être relevées entre les Pyrénées-Orientales et l’Aude.

Pour le mardi 24 juin, les prévisions montrent de grandes différences selon les lieux : 22°C à Cherbourg, 23°C à Brest, 26°C à Caen, tandis que Lyon, Clermont-Ferrand et Bourges devraient atteindre jusqu’à 38°C. Paris, Nancy et Auch connaîtront autour de 34°C, Dijon atteindra 35°C, Montélimar et Orléans grimperont à 36°C, et Limoges ainsi que Toulouse s’approcheront de 37°C, où les températures atteindront jusqu’à 38°C.

Des orages violents arrivent

Rapidement après ce coup de chaud, une forte dégradation orageuse s’installera dès mercredi soir. Une poche d’air froid en provenance de l’Atlantique va se heurter à cette masse d’air très chaude, provoquant une instabilité. Dès mercredi matin, quelques signes d’instabilité seront visibles dans le Nord-Ouest.

En début d’après-midi, un axe orageux bien structuré se formera et s’étendra du Sud-Ouest vers le Nord-Est. La Bourgogne, le Centre-Val de Loire, l’Île-de-France et les Hauts-de-France seront dans le collimateur. En fin d’après-midi et alors même pendant la soirée, les orages vont se multiplier et devenir plus intenses, touchant également le Grand Est et la Vallée du Rhône durant la nuit.

Les orages devraient démarrer en Nouvelle-Aquitaine avant de se propager vers l’Occitanie et le Massif central. Ensuite, ils remonteront vers les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie, impactant aussi le Centre et l’Île-de-France avant de filer vers le nord-est.

Les risques liés à ces intempéries

Ces phénomènes s’accompagnent de plusieurs dangers, comme des rafales de vent pouvant atteindre voire dépasser les 100 km/h, et des chutes de grêle avec des grêlons parfois plus gros que cinq centimètres de diamètre. On prévoit aussi des pluies soudaines et très abondantes sous les cellules orageuses. Par contre, les régions méditerranéennes devraient rester en grande partie épargnées par cette dégradation.

Météo-France a lancé une vigilance jaune pour ces orages potentiellement violents, qui concernent plusieurs dizaines de départements français. Il est possible que l’alerte passe à l’orange si la situation se dégrade davantage.

Un calme relatif après les tempêtes

Après cette période mouvementée, un temps plus clément est envisagé dès jeudi matin. Grâce à l’anticyclone des Açores, l’atmosphère va se stabiliser progressivement sur l’ensemble du pays. On verra les températures chuter nettement en dessous de 30 °C dans la plupart des régions, sauf sur le pourtour méditerranéen où elles resteront élevées.