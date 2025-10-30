Avoir trop de cash chez soi pourrait vous coûter cher : voici la limite à ne pas dépasser

L’argent liquide joue toujours un rôle important dans la vie quotidienne en France, même si son usage tend à baisser petit à petit. Près de la moitié des paiements se font en espèces, ce qui amène à se demander pourquoi il continue d’être si présent et quelles règles encadrent son utilisation. Souvent associé à l’économie parallèle et à la fraude fiscale, l’argent liquide reste néanmoins soumis à des lois strictes pour assurer sa traçabilité et éviter les abus, malgré les discussions sur une possible interdiction argent liquide.

Règles autour du cash

Depuis la crise sanitaire, on remarque une baisse notable de l’utilisation des espèces, bien qu’elles restent privilégiées pour environ 50 % des transactions selon la Banque de France. On les utilise surtout pour les petits achats du quotidien. Toutefois, certaines personnes préfèrent régler de grosses sommes en liquide, que ce soit par défiance envers les banques ou par habitude. En 2023, un paiement sur cinq est encore effectué en espèces, alors qu’il était d’une sur trois en 2012.

Il n’y a pas de limite légale concernant la somme d’argent liquide que l’on peut avoir chez soi ou transporter. En théorie, on peut circuler avec plusieurs milliers d’euros sans problème. Par contre, lorsqu’on passe les frontières de l’Union européenne, toute somme égale ou supérieure à 10 000 euros doit être déclarée au Code monétaire et financier, explique TF1 Info. Cette règle vaut aussi pour l’or, les chèques au porteur et les mandats.

Suivi des fonds et détention d’espèces

Il est important de pouvoir retracer l’origine de son argent liquide pour éviter que celui-ci ne soit interprété comme lié à des activités illicites. Même s’il n’y a pas de plafond pour accumuler de l’argent chez soi, savoir justifier son origine est indispensable. Si vous détenez plus de 10 000 euros non déclarés auprès de l’administration fiscale, cela peut être considéré comme de la fraude fiscale ou du blanchiment. Les autorités se basent sur l’ensemble des revenus et du patrimoine pour évaluer la légitimité de grosses sommes en liquide.

En cas de contrôle policier ou fiscal, il vaut mieux garder des justificatifs clairs sur l’origine des fonds, ce qui fait partie intégrante d’une bonne gestion financière. Des retraits ou dépôts importants effectués en banque peuvent être automatiquement signalés à Tracfin, qui surveille les transactions financières suspectes.