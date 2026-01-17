Attention à ce détail sur le terminal de paiement : l’arnaque au sans contact explose

Les transports en commun de Lyon, gérés par la société TCL, ont lancé une mise en garde au sujet d’une escroquerie au paiement sans contact visant les bornes de paiement, rapporte le journal Sud Ouest. L’alerte s’adresse à tous les usagers du réseau : mieux vaut rester sur ses gardes quand vous achetez un titre de transport dans l’agglomération lyonnaise.

Une méthode simple, mais qui peut coûter cher

Sur plusieurs points du réseau TCL, des escrocs collent du scotch sur les terminaux de paiement sans contact. L’idée est de bloquer la fonction sans contact pour forcer l’usager à insérer sa carte et taper son code PIN. Les fraudeurs cherchent ensuite à espionner et retenir ce code pour faire des opérations frauduleuses.

La TCL qualifie cette pratique de « banale mais très efficace ». En obligeant la saisie manuelle du code, le ou les auteurs peuvent mémoriser le code confidentiel. Pour les victimes, les conséquences financières peuvent être lourdes, surtout face aux nouvelles fraudes bancaires.

Où ça se passe et quelles bornes sont visées

L’alerte ne donne pas de liste précise de bornes touchées : on parle seulement de « plusieurs endroits sur le réseau ». Elle concerne donc toutes les bornes d’achat de titres de transport et les modules de paiement installés dans l’agglomération lyonnaise.

On ne connaît pas le nombre exact d’appareils compromis ni les lieux précis des incidents. Malgré ce manque de détails, la TCL appelle tous les usagers à rester vigilants. Les agents des services de transports en commun de Lyon sont mobilisés pour informer et sensibiliser le public sur ces manœuvres frauduleuses.

Conséquences et conseils pour les usagers

La TCL a relayé l’alerte sur les réseaux sociaux afin d’alerter le plus grand nombre. Le risque principal reste l’escroquerie numérique du code bancaire des usagers. Pour limiter les risques, voici les recommandations officielles :