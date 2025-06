Auto-entrepreneur, vous avez le droit aux allocations chômage ! Voici comment faire

En France, être micro-entrepreneur permet de gérer son activité en toute flexibilité, notamment quand on souhaite combiner un boulot indépendant avec une autre forme d’emploi. Il est même possible de cumuler ce statut avec les allocations chômage, ce qui peut être un soutien financier important après la perte d’un poste salarié. On va vous expliquer les conditions à respecter et ce que ça implique si vous voulez devenir micro-entrepreneur tout en touchant les aides pour retourner au travail.

Devenir micro-entrepreneur après un emploi salarié

Avant de vous jeter à l’eau et de lancer votre petite entreprise, pensez à vérifier certains points liés à votre ancien contrat de travail. Par exemple, la clause de non-concurrence peut limiter votre liberté de créer une activité semblable à celle de votre ancien employeur. Bref, avant de démarrer en micro-entreprise, assurez-vous que votre projet ne rentre pas en conflit avec cette clause.

Passer du salariat à la micro-entreprise demande aussi une bonne organisation financière. Si vous touchez déjà l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), vous pouvez garder vos droits tout en devenant auto-entrepreneur. Attention cependant, vos revenus générés par l’activité ne doivent pas dépasser votre dernier salaire brut, sinon vous risquez de perdre l’ARE.

Cumuler chômage et statut de micro-entrepreneur

Pour ceux qui veulent utiliser leur période de chômage comme tremplin pour se lancer dans l’entrepreneuriat, il existe plusieurs aides financières. L’ARCE (aide à la reprise et à la création d’entreprise) peut être une option si vous êtes inscrit à France Travail. Pour bénéficier de l’ARCE, il faut que votre micro-entreprise soit créée après la fin de votre emploi salarié, que vous perceviez déjà l’ARE et que vous ayez également droit à l’ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise). Le montant de l’ARCE, versé en deux fois, correspond à 45 % ou 60 % du montant total des droits ARE restants.

Les règles concernant le cumul des revenus sont assez strictes : vos gains ne doivent pas dépasser 70 % du salaire brut mensuel de votre dernier contrat si vous voulez continuer à toucher pleinement les allocations chômage. De plus, il y a une régularisation annuelle qui permet de recalculer vos montants perçus par rapport aux cotisations sociales payées trimestriellement par les entrepreneurs individuels et micro-entrepreneurs.

Démissionner pour entreprendre : un chemin semé d’embûches

Démissionner sans autre forme de précaution ne vous ouvre pas directement les portes aux allocations chômage. En effet, un délai d’attente est prévu avant que l’ARE ne soit accessible après une démission non motivée par une raison valable. Par contre, si vous quittez votre emploi dans le cadre d’un projet entrepreneurial sérieux (jugé comme tel par une commission spéciale de France Travail), vous pourriez avoir accès aux aides plus rapidement – à condition d’avoir travaillé au moins cinq ans avec le même employeur.

Enfin, n’oubliez pas qu’il faut rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail et déclarer vos revenus chaque mois pour continuer à recevoir l’ARE (c’est une formalité indispensable).