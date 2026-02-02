Autoroute : les péages augmentent en 2026

Comme chaque année à date fixe, le 1er février marque l’actualisation des péages en France. En 2026, l’augmentation entre officiellement en vigueur sur les autoroutes concédées, avec une progression moyenne annoncée de 0,86 %. Derrière ce chiffre global, les réalités diffèrent selon les réseaux, les axes et les usages, tandis que la hausse, même modérée, pèse directement sur le budget automobile des ménages.

Les péages augmentent au 1er février 2026 sur l’autoroute

D’abord, il faut rappeler que la révision annuelle des péages résulte d’un mécanisme contractuel strict, encadré par l’État. Chaque autoroute concédée applique une formule intégrant l’inflation, les investissements réalisés et les compensations négociées avec les pouvoirs publics. Ainsi, au 1er février 2026, la hausse moyenne nationale s’établit à 0,86 %, selon les données publiées par Le Parisien le 1er février 2026. Cette augmentation reste inférieure à celles observées ces dernières années, notamment en 2023 et 2024.

Cependant, cette moyenne masque des disparités notables sur l’autoroute. Sur le réseau ASF et Escota, exploité par Vinci Autoroutes, les péages progressent en moyenne de 0,62 %, selon Le Parisien, tandis que le réseau Cofiroute enregistre une augmentation plus marquée de 1,21 % à la même date. De son côté, SAPN applique une hausse proche de 1 % sur certains axes.

Les concessionnaires mettent en avant des chiffres destinés à relativiser l’augmentation. Selon une déclaration rapportée par Le Parisien le 1er février 2026, le groupe Sanef affirme que 67 % des trajets sur son réseau ne connaissent aucune hausse de péages, tandis que 27 % n’augmentent que de 0,10 euro toutes taxes comprises. Si ces données sont exactes, elles n’effacent pas la perception globale d’une autoroute toujours plus coûteuse, notamment pour les usagers contraints de longs trajets quotidiens.

Hausse des péages : une augmentation plus faible que les années précédentes

La comparaison historique éclaire l’ampleur réelle de l’augmentation des péages en 2026. En 2023, les tarifs avaient bondi de 4,75 %, une hausse exceptionnelle largement commentée. En 2024, l’augmentation atteignait encore 3 %, avant de ralentir en 2025 autour de 0,92 %, selon les données reprises par Batinfo . Avec 0,86 % en 2026, la progression apparaît donc comme l’une des plus faibles depuis plusieurs années.

Toutefois, même limitée, cette hausse s’ajoute à un empilement de dépenses liées à l’automobile. Carburant, assurance, entretien et fiscalité grèvent déjà le budget des ménages. Dès lors, chaque augmentation des péages, même inférieure à l’inflation prévisionnelle, est immédiatement ressentie. De plus, la logique contractuelle, souvent invoquée pour justifier l’augmentation, peine à convaincre. Les automobilistes constatent que l’autoroute demeure l’un des réseaux les plus chers d’Europe pour certains trajets. Ainsi, même si les concessionnaires soulignent la modération de la hausse des péages, le ressentiment persiste, d’autant que les bénéfices des sociétés d’autoroutes continuent d’alimenter le débat public, année après année.