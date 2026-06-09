Avocat vert ou avocat noir : comment bien les choisir et quelles sont leurs différences ?

Les avocats, ces fruits qu’on retrouve souvent dans nos assiettes, existent en plusieurs variétés à la fois savoureuses et nutritives. Les deux types les plus courants, les avocats verts et les avocats noirs, ont chacun leurs particularités et leurs bienfaits. Avec une production française de plus de 1 077 tonnes en 2022, selon le Ministère de l’Agriculture, leur place dans notre alimentation continue de grandir.

D’où viennent-ils et quelles variétés

En France, les avocats cultivés proviennent principalement de La Réunion, Martinique et Guyane. À l’étranger, on en trouve en République Dominicaine, Haïti, Nouvelle-Zélande, Californie, et dans divers pays du Pacifique. Parmi les variétés, le Hass, un avocat noir, est célèbre pour sa peau sombre et granuleuse. En face, le Fuerte est un avocat vert à la peau lisse et à la chair plutôt ferme, avec un goût un peu plus acide et sucré.

Le Hass se distingue par sa texture crémeuse et un goût riche, beurré. Le Fuerte, lui, offre une douceur et une onctuosité en bouche différentes. Nutritionnellement, les deux varient : environ 320 kcal pour Hass et entre 280 et 300 kcal pour Fuerte. Le choix entre les deux dépendra donc de votre préférence pour la texture ou le goût, même si les deux restent de bonnes sources de nutriments.

Ce qu’ils apportent pour la santé

Les avocats sont connus pour leur richesse en acides gras, surtout les mono‑insaturés, bénéfiques pour la santé. Le Fuerte est particulièrement riche, avec 57,4 g d’acide oléique pour 100 g. On y trouve aussi des acides gras polyinsaturés, comme l’acide linoléique, avec près de 20 g pour 100 g. Les phytostérols, ces composés naturels des plantes, sont aussi plus concentrés dans le Fuerte et contribuent à diminuer le niveau de cholestérol.

Côté minéraux, le Hass dépasse le Fuerte pour le fer, avec plus du double de fer. Il contient aussi davantage de manganèse et de cuivre, des éléments qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du système immunitaire, la régulation de la glycémie et la santé osseuse. Le Fuerte, encore une fois, se démarque par sa teneur supérieure en phytostérols, ce qui en fait un allié pour les personnes à risque cardio‑vasculaire.

Fibres, vitamines et autres atouts

Riche en fibres, l’avocat aide à une bonne digestion. C’est une excellente source de vitamine E (antioxydante) et de vitamine B9 (acide folique), importante pour la santé neurologique. Malgré un apport calorique élevé lié à sa teneur en « bons » lipides, l’avocat doit être consommé avec modération dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée.

Une étude récente, publiée en 2023 dans la revue Scientific Reports, compare les qualités nutritionnelles de huit variétés d’avocats. Les résultats mettent en avant l’intérêt de variétés comme Hass et Fuerte pour leurs apports en minéraux et en acides gras insaturés, qui représentent environ 75 % des lipides totaux.