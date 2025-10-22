Beaucoup de parents l’ignorent : à partir de cet âge, la CAF retire votre enfant de vos droits

Avec les aides sociales qui soutiennent beaucoup les familles, il est important de bien connaître les critères qui définissent quand un enfant est encore à charge. Ces règles influencent directement les allocations familiales et d’autres prestations. En 2025, elles concernent de nombreuses familles en France.

L’âge limite et quand on perd le statut d’enfant à charge

Pour les allocations familiales, l’enfant arrête d’être comptabilisé dès le mois de son 20ème anniversaire. Pourtant, cette limite peut changer selon l’aide concernée. Par exemple, pour l’Aide au Logement, l’âge maximum est de 21 ans en métropole et de 22 ans dans les DOM (Départements d’Outre-Mer), rapporte Radio France dans son podcast. Le Complément familial et l’Allocation Forfaitaire Provisoire (destinée aux familles nombreuses) se terminent aussi à 21 ans.

Plusieurs situations font perdre le statut d’enfant à charge. Un enfant n’est plus considéré comme tel s’il devient lui-même allocataire ou s’il se met au compte d’un allocataire déjà bénéficiaire d’une prestation de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Par ailleurs, dès qu’un jeune fait une demande d’Aide personnalisée au Logement, il n’est plus pris en compte comme enfant à charge.

Comment la CAF prend en charge et ajuste les aides

Pour que la CAF reconnaisse un enfant comme étant à charge, celui-ci doit bénéficier d’un suivi financier et éducatif par ses parents, ce qui recouvre la nourriture, le logement, les vêtements et un soutien affectif. La CAF prend aussi en compte les enfants recueillis, adoptés ou placés dès lors que le foyer prend en charge leur quotidien.

La situation du jeune influe aussi sur la poursuite des aides. Jusqu’à 16 ans, un enfant est automatiquement considéré comme à charge s’il est scolarisé. Entre 16 et 20 ans, ce statut est maintenu si le jeune poursuit ses études ou suit une formation tout en ayant une rémunération mensuelle nette ne dépassant pas 55 % du Smic. L’Allocation de rentrée scolaire est disponible jusqu’à 18 ans, sous certaines conditions de ressources.

Le passage à l’emploi et les exceptions

Quand le jeune entre dans la vie active, ses revenus sont examinés par la CAF. S’il touche moins de 55 % du Smic en salaire net chaque mois, il continue d’être reconnu comme enfant à charge. Dès que ses gains dépassent ce seuil, il est considéré comme financièrement autonome.

Pour certaines aides, notamment les APL (Aides personnalisées au Logement), la prise en charge peut être prolongée jusqu’à 21 ans, voire 22 ans dans les DOM. Les familles doivent veiller à informer la CAF rapidement dès qu’un enfant reçoit une prestation à son nom ou quitte le foyer familial, afin de mettre à jour leur dossier et bénéficier du soutien social de la CAF.