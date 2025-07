Vacances d’été 2025 : Bison futé dévoile les pièges à éviter sur les routes

Le calendrier des vacances : une aide précieuse

Bison futé, le service qui prévoit et anticipe les conditions de circulation sur les grands axes routiers français, a mis en ligne son calendrier pour l’été 2025. Conçu pour guider les automobilistes, ce calendrier de trafic aide à choisir le moment et l’itinéraire le plus adaptés afin d’éviter de se retrouver coincé dans des embouteillages interminables.

Avec une proportion élevée de Français (61 %) envisageant d’utiliser leur véhicule pour partir en vacances, l’enjeu est de taille. Le réseau routier sera saturé pendant toute la période estivale, et Bison futé a listé les dates critiques, les axes à privilégier ou à fuir, et les créneaux horaires à adopter pour voyager dans des conditions optimales.

Quand partir : les jours à privilégier

Si vous souhaitez éviter les files d’attente, privilégiez les mardis et mercredis, conseille Bison Futé. Ces journées figurent systématiquement en vert sur le calendrier de Bison futé, ce qui signifie que le trafic y sera le plus fluide. Ce sont les jours où la circulation est la moins dense, et où partir en vacances devient un jeu d’enfant. En outre, les mardis sont également les meilleurs jours pour réserver un vol, les billets étant, en moyenne, 15 % moins chers que le samedi.

Les conditions sont également favorables le matin tôt ou en soirée, lorsque le gros du trafic a diminué. Cependant, pour ceux qui cherchent à maximiser leurs vacances, un départ durant la nuit peut permettre de gagner plusieurs heures de voyage sans stress.

Les jours à éviter : attention aux week-ends

Les week-ends de juillet et août sont à proscrire pour les départs. Le samedi 2 août est particulièrement à éviter, rappelle Bison Futé, car il est classé noir dans le sens des départs, et rouge pour les retours. Ce week-end-là, le trafic sera très chargé dès le vendredi et les conditions resteront difficiles jusqu’au lundi. Une circulation extrêmement difficile est attendue, notamment sur les axes vers les stations balnéaires et de montagne.

D’autres dates clés à surveiller :

Samedi 12 juillet , où la circulation sera particulièrement tendue dans le sens des départs, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus fluide dans d’autres régions comme le Grand Ouest.

, où la circulation sera particulièrement tendue dans le sens des départs, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, et plus fluide dans d’autres régions comme le Grand Ouest. Samedi 23 août, une journée marquée par des embouteillages monstres sur l’Arc Méditerranéen pour les retours de vacances.

Le chassé-croisé du 15 août : la traditionnelle galère

Comme chaque année, le week-end du 15 août s’annonce comme l’un des pires moments pour prendre la route. Du jeudi au lundi, les axes les plus fréquentés seront saturés, annonce Bison Futé. En particulier, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc Méditerranéen seront les zones les plus touchées par des conditions de circulation difficiles. Les automobilistes devront s’attendre à des bouchons massifs dès le jeudi, avec une intensification du trafic entre le vendredi et le dimanche. Le retour du lundi 15 août ne sera guère plus facile, avec des routes encombrées et une circulation à peine plus fluide.

Décaler ses vacances à septembre, une option à envisager

Si vous êtes flexibles, décaler vos vacances à septembre peut se révéler être une excellente solution. À partir du début du mois de septembre, le trafic reprend un rythme plus calme et les routes se libèrent progressivement. La reprise des activités scolaires et professionnelles réduit la pression sur les grands axes routiers, offrant ainsi une circulation beaucoup plus fluide.