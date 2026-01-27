Bonne nouvelle fiscale en 2026 : cette réduction d’impôt grimpe jusqu’à 1 500 €

L’Assemblée nationale a récemment adopté une mesure importante du projet de loi de finances pour 2026, qui suscite beaucoup d’intérêt chez les contribuables et les associations caritatives. La fameuse « loi Coluche », qui donne droit à une réduction d’impôt pour dons, voit son plafond doublé, permettant ainsi une économie d’impôt plus importante pour ceux qui soutiennent des associations d’aide aux plus démunis. Cette révision cherche à renforcer l’engagement des Français envers les missions d’intérêt général tout en allégeant leurs obligations fiscales dans le cadre de la réforme fiscale.

Ce qui change exactement

La disposition augmente la réduction d’impôt pour les dons à 75 %, avec un nouveau plafond fixé à 2 000 €. Concrètement, les contribuables pourront bénéficier d’une réduction maximale de 1 500 €, contre 750 € auparavant, confirme Moneyvox. Cette hausse vise à modifier le comportement des donateurs, notamment ceux qui disposent de revenus élevés. Les dons faits à des associations comme Médecins Sans Frontières (MSF) ou Les Restos du cœur deviendront ainsi plus attractifs pour les contribuables qui veulent optimiser leur situation fiscale.

Le projet, inclus dans le budget 2026 adopté le 23 janvier par l’Assemblée nationale, concerne les dons effectués à partir du 14 octobre 2025. Ce calendrier permet d’intégrer les dons de fin d’année 2025, période propice aux actes de générosité.

Application pratique et parcours parlementaire

Face à une situation budgétaire complexe, le texte initial a été modifié au fil du parcours législatif. Une tentative pour transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt avait été proposée et votée par les députés, mais cette option a finalement été rejetée en première lecture. La version adoptée maintient donc le doublement du plafond pour la réduction à 75 %, après le rejet des motions de censure à l’Assemblée nationale.

La mesure s’appliquera lors de la déclaration 2026, qui couvre les impôts sur les revenus de 2025. Autrement dit, toute contribution effectuée après la mi-octobre 2025 sera éligible à cette nouvelle réduction. La présentation du projet de loi de finances en Conseil des ministres a permis de garantir que « ce relèvement du plafond soit effectif pour les dons effectués en fin d’année 2025« .