Impôts : 12 millions de foyers risquent de perdre 1 400 € s’ils oublient cette formalité cruciale

À l’approche de la fin d’année, les contribuables français disposent d’une vraie chance pour alléger leur facture d’impôts. En effet, 12 millions de foyers pourraient réduire leur impôt de 1 400 € s’ils mènent les démarches avant le 31 décembre 2025. Cette possibilité intéresse particulièrement de nombreux ménages qui souhaitent mieux gérer leurs finances face à des dépenses en hausse.

Bien planifier pour économiser

On pense souvent à régler ses affaires fiscales au printemps lors de la déclaration de revenus, mais agir à ce moment-là limite les options. Pour profiter pleinement des avantages, il vaut mieux anticiper et se bouger avant le 31 décembre 2025. Cela permet non seulement d’optimiser ses impôts, mais aussi d’éviter les mauvaises surprises au moment du calcul final.

Les dispositifs disponibles pour alléger vos impôts

Selon le site Droit-Finances, plusieurs dispositifs existent pour aider à réduire ses impôts.

Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile concerne environ 4,6 millions de foyers . Il offre une aide équivalente à 50 % des dépenses engagées, charges sociales comprises. Ce crédit est plafonné et reste accessible même aux personnes non imposables.

concerne environ . Il offre une aide équivalente à des dépenses engagées, charges sociales comprises. Ce crédit est plafonné et reste accessible même aux personnes non imposables. La réduction d’impôt pour dons aux organismes d’intérêt général permet de bénéficier d’une réduction de 66 % des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable net. En 2022, cette niche a permis à 3,3 millions de foyers de profiter d’une enveloppe totale avoisinant 1,3 milliard d’euros .

permet de bénéficier d’une réduction de des sommes versées, dans la limite de du revenu imposable net. En 2022, cette niche a permis à de foyers de profiter d’une enveloppe totale avoisinant . Pour ceux qui souhaitent investir dans les entreprises, la réduction pour investissement au capital des PME offre 25 % de remise sur les versements réalisés. Ce dispositif est plafonné à 50 000 € pour une personne seule et à 100 000 € pour un couple.

de remise sur les versements réalisés. Ce dispositif est plafonné à pour une personne seule et à pour un couple. L’investissement dans les forêts est également intéressant, avec une réduction moyenne constatée de 1 388 €, ce qui profite à 30 % des foyers fiscaux.

Comment et quand percevoir vos réductions

À noter que ces réductions et crédits ne se déduisent pas directement dans le calcul du taux de prélèvement à la source. Les remboursements d’impôts sont versés en plusieurs étapes, le premier paiement, représentant 60 % des avantages annoncés pour l’année suivante, étant réalisé par la Dgfip (Direction générale des Finances publiques) dès la mi-janvier. Le solde est ensuite versé durant l’été suivant, en fonction de la déclaration de revenus effectuée au printemps.