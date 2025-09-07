Ce simple papier permet à des milliers de propriétaires de diviser leur taxe foncière par deux

Octobre avance et les proprios en France s’attendent à recevoir leur avis de taxe foncière d’ici le 9 octobre. Cette année, on assiste encore à une augmentation modérée qui pourrait faire grincer un peu le porte-monnaie. Même si l’augmentation nationale plafonne à 1,7%, certaines communes peuvent modifier leur barème et accentuer la hausse, illustrant les disparités départementales. Face à la situation, il est important de connaître les stratégies d’optimisation pour alléger le montant à payer.

Comprendre le mécanisme de plafonnement

Le Code général des impôts offre un dispositif de plafonnement via l’article 1391 B ter, un véritable atout pour certains foyers. Ce mécanisme permet d’effacer la portion de la taxe qui dépasse 50% des revenus du foyer fiscal. Pour en profiter, il faut respecter quelques conditions : le bien doit être la résidence principale, le contribuable ne doit pas avoir été soumis l’année précédente à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et le revenu fiscal de référence doit rester en dessous de plafonds définis selon le nombre de parts fiscales du foyer.

Conditions d’éligibilité et exemples concrets

Pour illustrer, prenons les plafonds de revenu fiscal. En 2025, on se base sur le revenu fiscal de 2024. Pour un célibataire, le plafond est fixé à 29 815€. Chaque demi-part supplémentaire fait grimper ce plafond de 6 966€ pour la première demi-part et de 5 484€ pour chaque demi-part suivante. Le fisc prend aussi en compte les intérêts de certains livrets pour vérifier l’éligibilité.

Une fois ces critères remplis, les contribuables peuvent lancer la procédure pour bénéficier du plafonnement.

La procédure à suivre

Les démarches commencent avec le formulaire n°2041-DPTF-SD, disponible sur le site officiel des impôts. Il faut y joindre divers justificatifs (par exemple, l’avis d’impôt sur le revenu) avant de l’envoyer à votre centre des finances publiques (les coordonnées se trouvent sur votre avis de taxe foncière). Pour ceux qui préfèrent les démarches en ligne, la demande peut aussi être faite via l’espace particulier sur impots.gouv.fr.

Faites bien attention aux délais : pour la taxe foncière 2025, la date limite est le 31 décembre 2026.

Remboursement et exonération totale

Si votre demande est acceptée, le fisc vous remboursera le trop-perçu avec des intérêts moratoires. Attention, ce remboursement ne vous dispense pas de régler le paiement initial avant le 20 octobre.

Par ailleurs, certaines catégories peuvent bénéficier d’une exonération totale. Les personnes de plus de 75 ans ou celles percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent être entièrement exonérées, sous réserve de respecter des conditions de ressources.