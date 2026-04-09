Bonne nouvelle : le taux du Livret A pourrait augmenter

Le taux du Livret A pourrait augmenter dès août 2026, passant de 1,5% à environ 1,6%-1,8%. Cette hausse résulte de l’accélération de l’inflation à 1,7% en mars, tirée par la flambée des prix de l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient.

Le Livret A pourrait voir son taux augmenter dès août 2026

Une excellente nouvelle se profile pour les détenteurs du Livret A. Selon les déclarations d’Antoine Saintoyant, directeur adjoint de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le taux de rémunération de ce placement préféré des Français pourrait connaître une hausse d’ici la fin de l’année. Cette perspective s’explique par le retour de l’inflation, alimentée notamment par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la flambée des prix de l’énergie.

Cette annonce intervient dans un contexte où l’épargne réglementée retrouve de son attractivité face à l’accélération des prix. Pour comprendre cette évolution, il convient d’analyser les mécanismes qui régissent la fixation du taux du Livret A et les implications de cette potentielle hausse pour l’ensemble du système financier français.

L’inflation repart à la hausse en 2026

Les chiffres de l’inflation en France montrent une nette accélération depuis le début de l’année 2026. Après un niveau de 0,3% en janvier, l’inflation a atteint 0,9% en février puis 1,7% en mars, marquant une progression significative qui n’avait pas été observée depuis août 2024.

Cette remontée s’explique principalement par l’explosion des prix de l’énergie, en particulier des produits pétroliers qui ont bondi de 7,3% sur un an en mars, contre une baisse de 2,9% le mois précédent. Cette volatilité trouve son origine dans les premières attaques contre l’Iran fin février, qui ont ravivé les tensions sur les marchés énergétiques mondiaux.

L’Institut national de la statistique et des études économiques a confirmé que cette hausse de l’inflation s’expliquerait par « le fort rebond des prix de l’énergie, en particulier de ceux des produits pétroliers » incluant le gazole, l’essence et les combustibles liquides. Cette situation illustre parfaitement l’interdépendance économique mondiale évoquée dans notre époque d’interconnexion planétaire.

Les prévisions de la Caisse des dépôts

La CDC, qui gère près de 60% de l’encours du Livret A, anticipe une révision du taux lors de la prochaine échéance prévue à la mi-juillet, selon 20 Minutes. Cette révision, décidée conjointement par la Banque de France et Bercy, pourrait entrer en application dès le 1er août 2026.

Le mécanisme de calcul du taux du Livret A repose sur une formule précise : la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et celle des taux interbancaires de court terme (€STR), avant arrondi au dixième le plus proche. Cette formule automatique explique pourquoi l’accélération de l’inflation se traduit mécaniquement par une hausse du taux de rémunération.

Les experts du secteur estiment que le contexte actuel pourrait conduire à un taux compris entre 1,6% et 1,8% en août 2026, contre 1,5% actuellement. Cette progression, bien que modeste, représenterait un gain non négligeable pour les 55 millions de détenteurs de ce placement d’épargne populaire.

Impact sur l’ensemble des livrets défiscalisés

La revalorisation du Livret A aura des répercussions sur l’ensemble des produits d’épargne réglementée. Voici le détail des hausses attendues pour chaque livret :

Livret A : passage de 1,5% à environ 1,6%-1,8%

LDDS (Livret de développement durable et solidaire) : suivra la même évolution que le Livret A, soit 1,6%-1,8%

LEP (Livret d’épargne populaire) : pourrait osciller entre 2,70% et 2,80%

Ces augmentations représenteraient un véritable coup de pouce au pouvoir d’achat des épargnants français. Pour un détenteur disposant du plafond maximal de 22 950 euros sur son Livret A, le gain annuel supplémentaire pourrait atteindre entre 23 et 69 euros selon l’ampleur de la hausse finalement retenue.

Le LEP, réservé aux ménages modestes, offrirait ainsi un rendement particulièrement attractif, confirmant son rôle d’outil de politique sociale en faveur des populations les plus fragiles.

Les conséquences pour le logement social

Si cette perspective réjouit les épargnants, elle suscite en revanche des inquiétudes dans le secteur du logement social. Antoine Saintoyant a d’ailleurs précisé qu' »en dessous de 2%, les conditions de financement restent intéressantes » pour les bailleurs sociaux, mais qu' »au-delà de 2%, cela pourrait avoir des conséquences ».

Cette préoccupation s’explique par le lien direct entre le taux du Livret A et le coût des financements accordés aux organismes HLM. Ces derniers voient leurs charges de remboursement augmenter proportionnellement à la hausse du taux de l’épargne réglementée, ce qui peut limiter leur capacité d’investissement dans de nouveaux projets.