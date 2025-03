“Bonne nouvelle” : Voici les nouveaux plafonds pour le LEP en 2025

Le Livret d’épargne populaire (LEP), lancé en 1982, est un produit d’épargne apprécié pour sa sécurité, son attractivité et son régime fiscal avantageux (les intérêts perçus ne sont pas imposables). Conçu pour les personnes aux revenus limités, le LEP propose un taux d’intérêt de 3,5% pour l’année 2025, ce qui le rend particulièrement intéressant même si une baisse à 2,9% est envisagée. Ce taux reste supérieur à celui du traditionnel Livret A (fixé à 2,4%) ainsi qu’à celui du LDDS (source).

Conditions et fonctionnement du LEP

Le LEP est réservé aux épargnants dont le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas certains plafonds précis. Pour 2025, ces plafonds s’établissent à :

22 822,54 euros pour une personne seule,

pour une personne seule, 35 012 euros pour un couple avec deux parts fiscales,

pour un couple avec deux parts fiscales, 47 201,61 euros pour une famille bénéficiant de trois parts fiscales

(les chiffres sont vérifiés chaque année par la banque à partir de l’avis d’imposition). Si les revenus dépassent ces limites pendant deux années d’affilée, le LEP est alors automatiquement clôturé.

Les plafonds varient aussi géographiquement. En métropole, ils partent de 22 419 euros pour une part fiscale unique et montent progressivement jusqu’à 70 315 euros pour cinq parts. Dans des territoires comme la Guadeloupe, la Martinique ou La Réunion, le plafond est fixé à 26 531 euros pour une part, tandis qu’en Guyane, il atteint 27 737 euros, et à Mayotte, il s’élève à 41 570 euros.

Modalités financières et législatives

Pour ouvrir un LEP, un dépôt initial minimum de 30 euros est nécessaire, suivi de versements libres à condition de respecter un minimum de 10 euros à chaque versement. Le montant maximum de dépôt est plafonné à 10 000 euros depuis novembre 2023. Les retraits se font librement et sans frais, que ce soit directement au guichet ou via les distributeurs automatiques grâce à une carte de retrait.

La rémunération du LEP est ajustée deux fois par an – en février et en août – avec un calcul des intérêts réalisé le premier et le seizième jour de chaque mois. Par ailleurs, ces intérêts ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux, ce qui est un avantage non négligeable pour l’épargnant.

La rémunération a été revue dans un contexte législatif marqué par l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution française pour faire passer le budget en février dernier sous le gouvernement Michel Barnier. Cela a entraîné une baisse notable des rendements des livrets réglementés, mais le LEP continue d’offrir des avantages fiscaux appréciables à ses détenteurs.