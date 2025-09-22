Canal+ s’impose en Afrique avec l’acquisition de MultiChoice

Lundi 22 septembre 2025, Canal+ a annoncé avoir pris le contrôle effectif de MultiChoice, au terme d’une procédure réglementaire de près de deux ans. Cette intégration marque l’acquisition la plus importante jamais réalisée par le groupe, confortant sa stratégie d’expansion et renforçant son rôle d’acteur incontournable de l’audiovisuel mondial.

Un rachat historique qui redéfinit le paysage audiovisuel

Selon un communiqué conjoint publié le 22 septembre, « l’acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée, consolidant ainsi la position du Groupe combiné en tant qu’entreprise mondiale de médias et de divertissement ». L’accord, validé fin juillet par le tribunal sud-africain de la concurrence, a été rendu officiel avant la date butoir du 8 octobre fixée par les autorités.

Avec cette intégration, Canal+ contrôle désormais le leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, tandis qu’il était déjà dominant sur les marchés francophones. L’opération, évaluée à environ 2,5 milliards d’euros, confère au groupe un portefeuille dépassant 40 millions d’abonnés dans près de 70 pays, selon des informations de BFM TV. Le nouvel ensemble emploie près de 17 000 salariés, signe de son poids industriel.

L’Afrique, un marché stratégique pour Canal+

Pour Maxime Saada, président du groupe, « cette acquisition nous permet d’asseoir notre positionnement de leader en Afrique, l’un des marchés de télévision payante les plus dynamiques au monde, tout en continuant à consolider notre positionnement en Europe », des propos repris par BFM TV également. MultiChoice, fort de 20 millions d’abonnés répartis dans 50 pays, constitue un levier de croissance unique, dans un contexte où le marché européen sature et où la concurrence des plateformes de streaming se renforce.

Le dynamisme du continent africain, porté par l’essor démographique et numérique, offre à Canal+ une assise sans équivalent. Selon Financial Afrik, l’opération transforme l’entreprise française en « géant mondial de l’audiovisuel » et lui donne un avantage concurrentiel majeur face aux acteurs internationaux du streaming.

Les régulateurs valident un basculement majeur

Outre le feu vert de la concurrence sud-africaine, une étape cruciale a été franchie le 18 septembre 2025 avec l’approbation de l’ICASA, l’autorité sud-africaine des communications. Cette décision, publiée au Government Gazette, a officialisé le transfert des licences d’Orbicom, principal distributeur de signaux de MultiChoice, à Canal+. Comme l’a précisé TechAfrica News, « l’ICASA a approuvé le transfert des licences de communication et de spectre d’Orbicom à Canal+ », ouvrant la voie à une intégration complète des infrastructures.

Cet accord renforce la capacité du groupe à contrôler la chaîne de valeur, de la production de contenus à leur diffusion technique. MultiChoice, de son côté, pourra se recentrer sur la création et la valorisation éditoriale, tout en bénéficiant de la puissance financière et opérationnelle de Canal+.