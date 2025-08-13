Canicule interminable : ce mercredi, préparez vous à suffoquer

La France se prépare à une vague de chaleur intense à partir du 8 août 2025, avec des températures dépassant les 35°C dans le sud du pays. Pour y faire face, une vigilance météo renforcée a été déclenchée sur une large partie du territoire. Mercredi 13 août, cinq départements resteront en alerte maximale (vigilance rouge), tandis que 68 autres seront en alerte orange. La prolongation de cette canicule inquiète autant pour la santé publique que pour le quotidien des Français.

Alerte météo renforcée

Pour l’instant, 14 départements vivent sous vigilance rouge, mais ce nombre passera à cinq dès mercredi midi. On retrouve cette alerte maximale en Ardèche, dans l’Isère, la Drôme, le Rhône et la Gironde. Parallèlement, 68 départements se trouvent en vigilance orange, contre 64 mardi, ce qui montre bien que la situation se tend.

Les chiffres relevés mardi montrent bien la virulence de cette chaleur : à 15 heures, Lyon enregistrait 38,5°C, Aubenas (dans l’Ardèche) atteignait 40,8°C et Carcassonne (dans l’Aude) affichait 40°C. Sans oublier les records de lundi avec 41,6°C à Bordeaux, 42,1°C à Bergerac et à Angoulême, ainsi que 41,5°C à Saint-Emilion.

Santé et conseils

Face à ces températures extrêmes, les autorités ont pris plusieurs dispositions pour limiter les conséquences sur la santé. Les hôpitaux se tiennent prêts à intervenir en cas d’urgence due à la chaleur. Les préfets rappellent les bons gestes à adopter :

boire beaucoup,

éviter des efforts physiques trop intenses pendant les heures les plus chaudes

et veiller sur les personnes vulnérables.

Météo-France prévient que « 40°C peuvent même atteindre le littoral aquitain par endroits ». Autrement dit, n’importe qui peut se sentir mal si des précautions ne sont pas prises. Il est donc indispensable de modifier son comportement pour se protéger.

Situation météo et prévisions

La nuit ne promet pas de grand répit, avec des températures nocturnes qui tournent souvent autour de 20 °C et quelques orages épars prévus dans l’ouest. Pour mercredi après-midi, on s’attend à des maximales comprises entre 38 et 41 °C dans la vallée du Rhône et le Centre-Est. Un léger rafraîchissement sera possible à l’ouest avec quelques averses sur la côte.

L’après-midi, certaines zones, comme la basse vallée du Rhône, verront des températures culminer entre 39 et 41 °C. Des orages pourraient offrir un coup de pouce temporaire, notamment en Occitanie où ils pourraient même descendre jusqu’en plaine.

Ce qui nous attend

Les températures caniculaires devraient persister jusqu’à la mi-août, bien qu’un léger rafraîchissement soit attendu en fin de semaine. La chaleur devrait se relâcher un peu dès jeudi dans l’Ouest, avant qu’un nouveau pic n’arrive vendredi avec des températures situées entre 36 et 40 °C dans le Sud-Ouest. La canicule pourrait bien perdurer jusqu’au début de la semaine prochaine.