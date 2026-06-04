Les météorologues sont unanimes : les premiers signaux d’une canicule apparaissent déjà sur les modèles

À peine sortie d’une canicule historique fin mai, la France se prépare à une semaine plus fraîche et humide. Avec le début de l’été météorologique ce 1er juin 2026, tous les yeux sont tournés vers le ciel pour suivre l’évolution. Les prévisions météorologiques laissent entrevoir un nouveau potentiel de chaleur dans les semaines qui viennent, même si la situation reste incertaine.

Retour sur la canicule sans précédent

La canicule précoce de la fin mai marque un fait inédit dans les relevés météorologiques français. Selon Météo France, c’est la première fois qu’une telle vague de chaleur survient au printemps depuis le début des relevés. Cette période intense s’est ensuite effacée, l’influence océanique revenant et laissant l’air humide et des perturbations s’installer progressivement.

Pour la semaine du 1er au 7 juin, on attend des températures plus fraîches surtout à l’ouest et au nord, tandis que le sud-est restera « assez chaudes pour la période ». Cette variabilité s’explique notamment par l’isolement d’une goutte froide au large de la péninsule ibérique qui module le flux atmosphérique.

Et après ? la chaleur pourrait-elle revenir

Les modèles météorologiques montrent des signaux en faveur d’une nouvelle canicule. Le modèle GFS (américain) simule un scénario de chaleur marquée pour la semaine du 8 au 14 juin, surtout dans le sud de la France, alors que ECMWF (européen) propose un tableau plus mesuré, avec la chaleur pouvant rester majoritairement confinée à la péninsule ibérique.

Ces projections sont visualisées sur des plateformes comme WX CHARTS et meteociel. Malgré ces simulations, « il est néanmoins encore bien trop tôt pour parler de canicule », précise Météo France, rappelant le caractère spéculatif des projections à moyen terme.

Source : Météociel

Des différences selon les régions

Les conditions vont continuer de varier d’une région à l’autre. L’ouest et le nord devraient connaître des températures « sensiblement en-dessous des normales », sous l’effet d’un flux d’ouest à nord-ouest, tandis que le sud-est restera sous l’influence d’une remontée d’air chaud depuis la péninsule ibérique. Ces phénomènes illustrent une fois de plus la répartition inégale des conditions sur le territoire.

Au niveau européen, des anomalies de températures sont aussi observées, confirmant une semaine contrastée avec des probabilités de scénarios plus chauds évaluées à 50 % pour la France, 60 % pour l’Est et la Corse, contre 25 % pour des températures conformes aux normales ou plus fraîches.