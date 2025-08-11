Canicule écrasante : la date à laquelle la chaleur va enfin nous lâcher

Les températures estivales sont à fond en France, alors qu’un air très chaud envahit le pays. La moitié sud de l’Hexagone connaît déjà des journées caniculaires, et la chaleur se répand doucement vers le nord. Cette situation fait beaucoup parler d’elle, non seulement à cause de ce qu’elle cause au quotidien pour les Français, mais aussi à cause des risques pour la santé et l’environnement.

Chaleur qui monte

En ce moment, la France subit l’arrivée d’un air vraiment chaud, surtout dans le sud, avec des températures élevées pouvant dépasser 40°C dès ce lundi. La chaleur ne se contente pas de chauffer le sud : elle progresse vers le nord, où même si les températures restent un peu plus clémentes, elles sont bien au-dessus de la moyenne saisonnière.

Mardi, la chaleur continuera de faire des siennes près de la Méditerranée, dans la vallée du Rhône et même en région parisienne. Dans les régions centrales, attendez-vous à des températures maximales variant entre 36°C et 38°C à l’ombre. Dans le sud-ouest, un petit répit est prévu avec des températures oscillant entre 32°C et 35°C, un peu moins élevées qu’hier.

Ce qui nous attend dans les prochains jours

La vague de chaleur devrait tenir la route jusqu’à mercredi voire jeudi, avant qu’un petit rafraîchissement ne pointe à partir de jeudi ou vendredi sur tout le pays. Attention, ce léger refroidissement ne veut pas dire que la chaleur disparaît : les températures diurnes resteront élevées et les nuits seront douces. Même si aucun vent frais du nord n’est attendu la semaine prochaine, l’humidité va sans doute monter, rendant l’air plus lourd.

Il faut aussi garder en tête qu’un risque d’orages locaux plane, même si leur intensité reste difficile à prévoir. Ces orages, bien que probablement isolés, pourraient se montrer assez violents à force de chaleur accumulée.

En perspective sur le moyen terme

D’après les prévisions, cette vague de chaleur devrait persister jusqu’aux alentours du 20 août. Pendant cette période, il faudra surveiller de près les orages locaux qui pourraient surgir soudainement et causer des dégâts importants en raison de la température élevée.