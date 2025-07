Une nouvelle vague de chaleur attendue dans les prochains jours

La France vient de subir une deuxième vague de chaleur estivale. Les bulletins météo annoncent un petit répit avant que les températures élevées ne refassent leur apparition. Ce temps de folie a des répercussions pour tout le monde, que ce soit sur la santé ou dans la vie quotidienne. Les températures extrêmes peuvent perturber les infrastructures, faire grimper la consommation d’électricité et compliquer la tâche des agriculteurs.

Une accalmie avant le retour des hautes pressions

La alerte canicule qui a frappé le pays se dissipe peu à peu, laissant place à un air océanique plus frais. Ce refroidissement passager offre un soulagement bienvenu après des journées caniculaires. L’anticyclone qui maintenait une couche de chaleur sur la France se retire momentanément, laissant l’air océanique s’inviter et rendre l’atmosphère plus vivable.

Cela dit, ne vous emballez pas trop vite : cette pause ne va pas durer. Dès la semaine prochaine, les hautes pressions reviendront avec leur lot de journées stables et ensoleillées. Les vacanciers pourront ainsi commencer leurs congés sous un temps agréable, même si une nouvelle vague de chaleur se profile déjà pour faire son apparition.

Le diagramme de vélocité VP 200 (vert = l'air s'élève et donc favorise la convection / marron = subsidence donc pas de convection) met bien en exergue l'évolution plausible du schéma d'ondes de Rossby dans les prochaines semaines. La convection tropicale se décale temporairement… pic.twitter.com/WOSLJUU5fa — Extrême Météo (@ExtremeMeteo) June 30, 2025

Prévisions pour le week-end du 14 juillet

Les prévisions météo s’accordent pour annoncer le retour des hautes pressions dès le week-end du 14 juillet. Certes, lundi et mardi pourraient voir quelques orages violents dans le nord et l’est de la France, mais ces petites perturbations laisseront rapidement place à un ciel dégagé et ensoleillé à partir de mercredi. Dans les régions méditerranéennes, dès le début de la semaine, il fera plus de 30°C alors que dans d’autres régions, les températures maximales oscilleront entre 20°C et 26°C.

Au milieu de la semaine, un courant d’air venant du sud (provenant du Maghreb) apportera une bouffée d’air très chaud. Cela fera grimper les températures partout en France, avec des valeurs qui dépasseront 30°C et qui pourront même atteindre plus de 35°C dans le sud.

Une nouvelle canicule qui pointe

Les prévisions à plus long terme indiquent qu’une nouvelle vague de chaleur est probable dès le week-end du 14 juillet. Les régions du sud et de l’ouest seront les premières concernées par ce regain de chaleur. Des températures pouvant dépasser les 40°C sont prévues dans plusieurs zones, et cette chaleur va progressivement s’étendre à tout le pays.

Cette troisième vague de chaleur estivale pourrait durer plus longtemps que les précédentes. En effet, les tendances montrent que ces températures très élevées pourraient se maintenir jusqu’à la fin du mois de juillet.

Un bilan géographique et historique

Depuis son lancement le 19 juin, cette vague a fortement marqué le climat de la France. Le passage temporaire à un air plus océanique permettra aux habitants du nord et de l’est de goûter à quelques averses en début de semaine prochaine. Mais dès mercredi, l’ouest et le sud-ouest commenceront à sentir l’influence stabilisante des hautes pressions.

Les régions méditerranéennes enregistreront parmi les premières des hausses notables dès lundi prochain. En seconde moitié de semaine, c’est toute la France qui verra ses thermomètres monter au-dessus de 30°C, avec certains endroits se rapprochant ou dépassant même 35°C.