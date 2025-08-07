Vigilance orange pour canicule : quels sont les départements concernés ?

Castres, Albi, Montauban, Lyon… Ce 8 août, la chaleur s’installe sérieusement. Et ce n’est pas qu’un petit coup de chaud. Cinq départements du Sud et du Centre-Est passent en vigilance orange canicule. Météo France prévient : ça va durer.

Cinq départements en alerte orange

L’annonce est tombée jeudi. Météo France a placé le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange canicule pour la journée du vendredi 8 août. Traduction : il va faire très chaud, et pas qu’un peu.

Le bulletin météo est clair : « À partir de ce jeudi, les températures afficheront une hausse généralisée, prémices d’un épisode caniculaire qui débutera vendredi sur le Sud-Ouest et le Centre-Est ».

Le Tarn est en tête du classement. Vendredi après-midi, 39 °C attendus à Albi et Castres. Juste derrière, 38 °C prévus à Montauban (Tarn-et-Garonne) et Toulouse (Haute-Garonne). Du côté du Rhône, Lyon, Villefranche-sur-Saône et L’Arbresle verront le thermomètre grimper jusqu’à 37 °C.

On est loin des normales de saison. Et cette hausse brutale pose problème : chaleur constante, nuits tropicales, risques sanitaires accrus. Et ce n’est que le début, avertit Météo France.

Une canicule qui s’annonce longue… et étendue

Le service météo le dit sans détour : « Les fortes chaleurs auront tendance à s’accentuer et à s’étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine ».

Autrement dit : d’autres départements pourraient basculer en vigilance orange dans les prochaines heures. Pour l’instant, seules les côtes de la Manche échappent à la vague, grâce à une faible perturbation qui y maintient de l’air plus frais.

Quand les températures s’emballent, les conséquences économiques ne tardent pas. La canicule pèse déjà sur le tourisme, le commerce de proximité, voire les activités agricoles. Les après-midis en terrasse tournent au ralenti, les ventes de ventilateurs explosent, et les marchés sont désertés après midi.