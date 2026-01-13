Cartes Pokémon : pourquoi le fisc ne s’intéresse (presque) pas à votre collection

Les cartes Pokémon, longtemps vues comme de simples jeux pour enfants, sont désormais scrutées par le fisc, ce qui souligne l’importance de la surveillance fiscale. Avec la montée en puissance des jeux de cartes à collectionner, les règles fiscales qui s’y appliquent intéressent de plus en plus les autorités, en particulier en France. Cela change la donne pour les collectionneurs et vendeurs particuliers, qui doivent bien comprendre ce que disent les règles. Même si certains considèrent ces cartes comme une alternative à la loterie, elles restent sous l’œil attentif du fisc.

Ce qu’il faut savoir avant de vendre

Le marché des cartes Pokémon bat des records. D’après Le Journal du Geek, la carte la plus chère s’est vendue pour près de 4,5 millions d’euros. Aujourd’hui, environ 8 % des Français se lancent dans la collection de ces cartes. Pourtant, ces objets sont soumis à une fiscalité précise : toute vente dépassant 5 000 euros est imposable. Cette imposition comprend un impôt forfaitaire de 19 % et des prélèvements sociaux de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 % sur le bénéfice réalisé. Le formulaire fiscal à remplir dans ce cas est le 2092-SD.

Les cartes Pokémon sont classées comme des « biens de consommation » et non comme des « objets de collection ». L’administration fiscale s’appuie sur un cadre législatif européen qui précise ce qui peut être considéré comme objet de collection. Pour obtenir ce statut, une carte doit “présenter un intérêt historique ou ethnographique”.

TVA et zones d’ombre

La question de la TVA et de la plus-value réalisée par des particuliers lors de la revente de cartes rares reste floue. L’absence de jurisprudence claire sur le sujet laisse les collectionneurs dans l’incertitude. Les cartes Pokémon sont soumises au régime de la TVA en vigueur en France, mais leur classement en biens de consommation pose des questions quand on revend.

En revanche, quand la vente dépasse le seuil de 5 000 euros, la plus-value est imposable. Un abattement progressif et une taxe forfaitaire s’appliquent, ce qui peut parfois être plus avantageux fiscalement que la taxation appliquée aux objets d’art et de collection.

Exceptions et cas particuliers

Il existe cependant des exceptions : une carte Pokémon peut être reconnue comme objet de collection si elle a une valeur historique, si elle est rare, si elle est liée à une personnalité célèbre, ou si elle a une histoire particulière. Pour bénéficier de ce statut, il faut fournir des justificatifs solides. En revanche, les objets neufs ne peuvent pas obtenir ce statut. Le phénomène Pokémon est mis en parallèle avec d’autres pratiques collectionnistes, comme les timbres et les cartes postales, ce qui souligne l’importance d’une classification adaptée.