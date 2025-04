Cauchemar sanitaire : la trouvaille qui a mis 2 000 restaurants à l’arrêt

La fameuse chaîne japonaise Sukiya, reconnue pour son gyudon, se retrouve au cœur d’une tempête sanitaire inédite. Des incidents impliquant la découverte d’un rat et d’insectes dans certains plats ont forcé la fermeture temporaire de 2 000 établissements (source LeParisien). Ce fait soulève de sérieuses interrogations sur les règles d’hygiène et la manière de gérer ce genre de pépin dans la restauration.

Retour sur les faits

Le tout a commencé en janvier quand un client a trouvé un rat dans un bol de soupe miso dans un resto à Tottori. Puis, le 28 mars, un autre souci est apparu avec la signalisation d’une contamination par des insectes dans un établissement de la banlieue de Tokyo. Pour y remédier, Sukiya a fermé tous ses restaurants du 31 mars au 4 avril afin de procéder à un nettoyage minutieux et à des opérations d’extermination

Face à ces incidents, la direction a présenté ses « plus sincères excuses » et a assuré prendre la situation « très au sérieux et avec sincérité ». Une enquête interne est en marche pour comprendre précisément ce qui s’est passé lors de l’incident du 28 mars.

Les réactions de Sukiya

En réponse aux événements, Sukiya s’est engagé à mettre en place « des mesures supplémentaires pour empêcher l’entrée de nuisibles et de rongeurs ». Tous les employés ont suivi une formation complète sur la gestion de l’hygiène, avec notamment l’inspection visuelle systématique des produits avant leur service. Cette démarche vise à éviter la réapparition de ce genre de souci et à améliorer les normes sanitaires dans tous les établissements.

De plus, Sukiya a remboursé le client concerné par l’incident survenu à Tokyo, montrant ainsi son engagement envers ses clients. La société a également diffusé un communiqué sur le réseau social X pour présenter ses excuses publiques, et ce, même si l’incident initial n’avait été confirmé qu’à la fin du mois de mars, malgré sa propagation rapide sur les réseaux.

Ce que ça change pour Sukiya et le secteur

La fermeture temporaire de ses restos pour un nettoyage complet et des travaux d’extermination a profondément secoué l’entreprise. Même si quelques sites ont pu rester ouverts durant cette période, ceux touchés ont dû fermer immédiatement pour subir des inspections détaillées et des opérations de dératisation.

Cette affaire pointe le doigt sur Sukiya alors même qu’elle continue son expansion internationale avec 1 957 magasins au Japon et 675 succursales réparties entre la Chine, Taïwan, la Thaïlande et le Brésil. Par ailleurs, on se souvient d’un épisode survenu en 2024, lorsque 100 000 paquets de pain tranché avaient été rappelés après la découverte de morceaux de rat dans deux sacs. Dans la compétition serrée du marché, où Yoshinoya se positionne comme le principal rival avec 1 259 magasins au Japon, Sukiya devra regagner très rapidement la confiance pour rester en tête dans la vente de gyudon.

Source du communiqué du restaurant disponible ici.