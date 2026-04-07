Vivre un mois dans les Alpes italiennes sans payer un centime : cette commune de montagne cherche des volontaires

Un séjour d’un mois au milieu des sommets des Alpes italiennes : c’est l’offre proposée par le Centre de recherche Eurac. Ce n’est pas une simple escapade touristique, mais une participation à une étude sur les effets de l’altitude sur la santé humaine. Le programme intéressera particulièrement ceux qui veulent se plonger en pleine nature tout en contribuant à une recherche sérieuse.

Vivre en montagne pour une étude sur l’altitude

L’offre couvre entièrement le séjour au refuge Nino Corsi, situé à 2 300 m d’altitude, au cœur du parc national du Stelvio, explique le magazine Be. Le cadre alpin promet des paysages remarquables : forêts de pins, sommets enneigés, lacs alpins et vallées préservées. Le refuge se trouve dans le Tyrol du Sud, à proximité de villes comme Merano et Bolzano, un bon compromis pour se déconnecter de la ville tout en conservant un mode de vie habituel.

En participant, les volontaires aideront à mieux comprendre comment des conditions environnementales spécifiques, comme l’altitude, influencent la santé « au-delà de la génétique ou du mode de vie ». L’étude prévoit un suivi médical régulier pendant toute la durée du séjour, avec un suivi particulier de la qualité du sommeil, de l’activité physique et de l’alimentation. Cet angle scientifique dépasse la simple retraite en montagne et apporte une valeur ajoutée à l’expérience.

Qui peut participer

Pour assurer la validité scientifique de l’étude, seuls 12 volontaires seront retenus. Les critères d’éligibilité sont stricts : il faut avoir entre 18 et 40 ans, être en bonne forme physique, et résider actuellement au niveau de la mer. Les fumeurs, les athlètes de haut niveau et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont exclus, afin d’obtenir des résultats fiables et comparables. Ces règles visent à former un groupe homogène pour analyser plus précisément les effets de l’altitude sur des profils similaires.

La vie au refuge et ce que vous recevez

Les participants logeront au refuge Nino Corsi, l’hébergement étant entièrement pris en charge. En plus du séjour gratuit, chaque volontaire recevra une compensation de 400 € pour le mois. Rejoindre l’étude ne veut pas dire interrompre sa vie professionnelle ou étudiante : il sera demandé aux participants de continuer à travailler à distance ou à suivre leurs études grâce aux technologies de télétravail et télé-études.

Les jours de repos pourront être consacrés à des opportunités de volontariat, permettant de découvrir les charmes de Merano et Bolzano, tout en goûtant aux spécialités gastronomiques du Tyrol.

Participer à cette étude, c’est vivre au rythme de la nature tout en apportant une contribution importante à la recherche. Le programme offre une expérience humaine riche, bien plus qu’une simple retraite touristique. La déconnexion de la vie urbaine et la reconnexion avec la nature invitent à changer de perspective et à tester les bienfaits d’un mode de vie plus simple, une aventure en soi.