Toilettes bouchées, équipage à bout : l’USS Gerald Ford quitte le Moyen-Orient dans un état qui inquiète

Le porte-avions USS Gerald Ford, vitrine de la puissance navale américaine, traverse une période difficile après près de dix mois en mer. Engagé dans des missions sensibles au Moyen-Orient, le bâtiment, inauguré en 2017 par Donald Trump, fait face à des tensions géopolitiques complexes. Ce long déploiement met à rude épreuve son équipage de 4 500 marins et soulève de sérieuses questions sur la tenue de sa mission.

Problèmes techniques et conditions de vie tendues

Le 12 mars, un incendie s’est déclaré dans la laverie de l’USS Gerald Ford, provoquant des dégâts matériels importants avec 100 lits endommagés, confirme BFMTV. Le Pentagone a indiqué que le sinistre était accidentel et non lié à des actes hostiles. Mais cet incident n’est qu’un élément des difficultés à bord : plus de 600 marins dorment désormais sur des surfaces improvisées, tandis que des toilettes bouchées et un manque de moyens de blanchisserie aggravent la situation.

La santé et le moral de l’équipage pâtissent de ces conditions dégradées. La privation prolongée de communication et l’impossibilité de rentrer chez eux épuisent un personnel de soutien déjà décrit comme « au bord de la limite ». Les installations sanitaires posent un vrai problème : 650 toilettes sont souvent inutilisables à cause d’obstructions, un point souligné par le rapport gouvernemental de 2020.

Missions à répétition et questions stratégiques

Initialement envoyé en Méditerranée, l’USS Gerald Ford a enchaîné plusieurs opérations, de la protection du territoire israélien contre des missiles iraniens au blocus du Venezuela. Il opère désormais en mer Rouge et participe activement aux capacités de frappe militaires contre l’Iran. Au-delà des actions menées, la prolongation inhabituelle de son déploiement, qui pourrait dépasser les 294 jours, suscite des critiques. Selon Mark Warner, vice-président du Comité du renseignement du Sénat, « le Ford et son équipage ont été poussés à bout après près d’un an en mer ».