Ces trois pays européens ont commandé plus de 200 missiles antiaériens Aster

La France, l’Italie et le Royaume-Uni viennent de passer une commande stratégique de 218 missiles antiaériens Aster auprès du fabricant européen MBDA. Une acquisition qui s’inscrit dans un contexte de réarmement accéléré des puissances occidentales face aux tensions croissantes sur le continent européen et au-delà.

Le 14 mars 2025, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont officialisé une commande conjointe de 218 missiles Aster 30 B1, un armement de dernière génération conçu pour intercepter les menaces aériennes et balistiques. Cette acquisition, qui s’inscrit dans une commande-cadre de 700 missiles initiée en 2022, intervient dans un climat de tensions croissantes sur le continent européen. Face aux nouveaux défis sécuritaires, ces trois nations renforcent leur dispositif militaire et accélèrent leur réarmement.

Les missiles Aster : un bouclier stratégique pour l’Europe

Conçus par MBDA, les missiles Aster 30 B1 constituent la colonne vertébrale des systèmes de défense sol-air SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre) français et italiens. Ces armes possèdent des capacités avancées, avec une portée de 150 kilomètres et une altitude d’interception pouvant atteindre 25 000 mètres. Elles sont capables de neutraliser des avions de combat, des drones, ainsi que des missiles balistiques de moyenne portée et des missiles hypersoniques évoluant à plus de 6 000 km/h. La version Aster 15, également incluse dans le contrat, est quant à elle destinée à la protection des navires de guerre. Cette commande permet donc aux trois pays de renforcer à la fois leur défense terrestre et navale.

Outre l’acquisition de nouvelles unités, cette commande vise aussi à moderniser les infrastructures militaires existantes. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a ainsi souligné sur X l’enjeu industriel de cette décision en affirmant : « Stimulant la transformation de l’outil de production, cette nouvelle commande aura aussi pour effet la livraison plus précoce, à compter de 2025, des 134 missiles précédemment commandés. » .

Une course à l’armement dictée par les tensions géopolitiques

Derrière cette commande se profile un réarmement massif des pays européens. La guerre en Ukraine et la montée en puissance des drones et missiles balistiques forcent les États occidentaux à renforcer leur défense aérienne. La France, l’Italie et le Royaume-Uni, membres historiques de l’OTAN, cherchent à maintenir une capacité de dissuasion crédible face à des adversaires comme la Russie et d’autres puissances émergentes.

Toutefois, cette montée en puissance de l’armement européen soulève aussi des questions budgétaires. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a mis en garde contre un retour au “quoi qu’il en coûte” en déclarant sur France Inter : « Le réarmement de la France ne peut pas et ne doit pas être le retour du ‘quoi qu’il en coûte’. Ça doit être, et c’est l’espoir que je manifeste, le réveil militaire de l’Europe mais aussi son réveil économique et financier. ».

Un enjeu industriel et économique majeur pour MBDA

L’industriel MBDA, qui conçoit et fabrique les missiles Aster, est le principal bénéficiaire de cette commande. Avec la hausse des tensions mondiales, l’entreprise a augmenté de 50 % sa production depuis 2022. Elle vise désormais une réduction des délais de fabrication, passant de 42 mois en 2022 à 24 mois en 2025, puis à 18 mois en 2026. Cette accélération de la production témoigne de la pression croissante exercée sur l’industrie de l’armement pour répondre aux besoins militaires des États.

Si le montant de la commande n’a pas été officiellement communiqué, les experts estiment que le prix unitaire d’un missile Aster 30 dépasse les 2 millions d’euros. Ainsi, cette commande de 218 unités pourrait représenter un budget supérieur à 436 millions d’euros, sans compter les coûts annexes liés à la modernisation des systèmes d’interception. Ce chiffre reste cependant une estimation, car le coût final dépendra des négociations entre les États concernés et MBDA, ainsi que des éventuelles évolutions technologiques intégrées avant la livraison.