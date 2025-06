C’est officiel : les utilisateurs d’IPTV recevront une amende de 154 euros minimum

L’Italie redouble d’efforts pour mettre un terme au piratage audiovisuel en visant non seulement les diffuseurs d’IPTV illégale, mais aussi les utilisateurs. Ce coup de gueule réglementaire change la donne en touchant directement les consommateurs, et cela pourrait bien pousser d’autres pays d’Europe à suivre le même chemin.

Un cadre légal béton

La loi 93/2023, adoptée récemment, permet désormais de punir aussi bien les fournisseurs de contenus illicites que leurs utilisateurs. L’idée, c’est de faire baisser nettement le piratage audiovisuel sur le territoire italien. Parallèlement, l’Italie a lancé un dispositif techno innovant baptisé « Piracy Shield » pour couper net les flux IPTV illégaux.

En octobre 2023, une enquête à Lecce a permis de démanteler une plateforme d’IPTV illicite. Pendant l’opération, les autorités ont mis la main sur des bases de données renfermant des infos personnelles des abonnés – adresses IP, coordonnées bancaires, adresses e-mail – autant d’éléments qui permettent aujourd’hui de sanctionner directement les utilisateurs, sans passer par une longue procédure judiciaire.

Des sanctions qui font mal pour les utilisateurs

Pour la première fois sur le sol italien, 2 282 utilisateurs d’IPTV illégale se sont vus infliger directement une amende par la Guardia di Finanza. Chaque abonné a écopé d’une amende de 154 €, un montant qui peut rapidement grimper jusqu’à 5 000 € en cas de récidive. Ce dispositif vise à dissuader quiconque de céder à la tentation, en mettant en avant la perspective de frais salés.

Cette répression est soutenue par un protocole de coopération entre le parquet italien, la Guardia di Finanza et l’AGCOM (l’équivalent italien de l’ARCOM), qui travaillent ensemble pour rendre l’action contre le piratage numérique bien plus efficace.

Le foot applaudit la mesure

Le milieu du football en Italie a chaudement accueilli cette ligne dure contre le piratage. Des figures marquantes telles que Claudio Lotito, sénateur et président de la Lazio, ont salué cette initiative en affirmant que « le temps des avertissements est révolu ». De son côté, Paolo Scaroni, président de l’AC Milan, a lancé : « La loi existe, il faut simplement l’appliquer », et Giuseppe Marotta, président de l’Inter, a comparé cette décision à un passage du carton jaune au carton rouge. Les autorités rappellent que le piratage ferait perdre environ un milliard d’euros par an au football italien, ce qui fragilise à la fois les clubs et les diffuseurs officiels.

Un exemple qui pourrait inspirer l’Europe ?

La manœuvre italienne pourrait bien trouver des échos ailleurs sur le continent. En Grèce, par exemple, un projet de loi similaire prévoit déjà des amendes allant jusqu’à 5 000 € pour les utilisateurs finaux d’IPTV illégale. Quant à la France, même si pour l’instant les utilisateurs ne risquent pas gros tant que leur usage reste privé, des dispositifs analogues de blocage rapide et une coopération renforcée entre les autorités sont à l’étude.