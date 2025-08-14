Chaleur insoutenable : les terrasses désertées, les restaurateurs au bord du gouffre

Les restaurateurs de Toulouse et d’autres villes françaises traversent une période compliquée en raison des vagues de chaleur. Entre des étés caniculaires et une inflation qui fait grimper les prix, leur affaire connaît de nettes difficultés. Ils doivent revoir leur manière de travailler pour satisfaire les clients tout en subissant une baisse notable de leur chiffre d’affaires.

L’effet de la chaleur sur leur activité

À Toulouse, dès que le thermomètre affiche 35 °C, Philippe Merle (La Dépêche), restaurateur local, remarque que son affaire chute d’environ 50 % à cause de la nouvelle canicule. Même avec la climatisation installée, attirer la clientèle reste un défi. Au café Victor-Hugo, par exemple, la terrasse se vide dès que les températures dépassent 30 °C à midi. Hervé, du restaurant La Verrière, constate aussi que sa salle climatisée ne suffit pas pour contrer la canicule. De son côté, Hubert de Faletans à Blagnac enregistre une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 20 % et 30 %.

Répercussions économiques inquiétantes

La diminution de l’activité entraîne de réelles difficultés financières pour ces professionnels, surtout avec la vigilance orange en cours. Philippe Merle explique qu’il lui faut désormais toute une semaine pour réaliser le chiffre d’affaires normalement engrangé en un samedi. Jérôme s’inquiète pour l’avenir de ce secteur face à ces défis grandissants. À Lyon, un restaurateur a dû instaurer des congés payés et réduire son équipe pour tenter de préserver l’équilibre financier.

Idées astucieuses et ajustements

Face à la chaleur et à la hausse des prix, plusieurs restaurateurs testent des solutions créatives pour séduire leur clientèle. Alexis, propriétaire de la Pizzeria d’Alexis, mise sur des pizzas à emporter, préparées avec des produits frais, que ses clients apprécient au bord de la Garonne. D’autres ont choisi de modifier leurs horaires en démarrant le service du soir à 21 h ou en proposant des menus légers et abordables comme des gaspachos et des salades.

Certains ont même décidé de fermer leur restaurant pendant les mois d’été, afin d’éviter de lourdes pertes financières. Parallèlement, d’autres ont élaboré une carte rafraîchissante proposant des tartares exotiques et des salades à base de melon, pour ceux qui recherchent des saveurs qui allient fraîcheur et originalité.

Des clients qui changent de figure

Les habitudes de consommation évoluent sous la pression de la chaleur et des restrictions budgétaires engendrées par l’inflation. Certains clients osent encore profiter des terrasses malgré la canicule, tandis qu’une jeune touriste explique avoir opté pour des plats froids afin de mieux supporter la chaleur.