La filière nucléaire annonce 100 000 recrutements en dix ans

Le Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (Gifen) a présenté hier ses prévisions pour la décennie à venir. La filière devra recruter et former plus de 100 000 personnes d’ici 2036, soit 10 000 à 13 000 embauches par an. Sur dix ans, les sept principaux maîtres d’ouvrage prévoient 185 milliards d’euros d’investissements. Pour Xavier Ursat, président du Gifen, « les résultats 2026 de MATCH confirment la forte dynamique de l’industrie nucléaire française et les entreprises recrutent massivement et investissent pour répondre à la montée en charge du programme nucléaire ».

Nouveaux réacteurs, parc existant et déchets

Le programme prévoit la construction de six réacteurs EPR2. Deux paires sont en préparation : à Penly, en Seine-Maritime, les travaux préparatoires de génie civil ont démarré en 2024 ; à Gravelines, dans le Nord, le projet a été autorisé en août 2026. Selon Henri Ansquer, responsable planning du programme EPR2 chez EDF, « le planning actuel pour Penly prévoit un premier béton en 2029, une mise en service à l’horizon 2036-2038, et de premiers électrons injectés sur le réseau en 2038 ». Ces réacteurs doivent produire une électricité bas-carbone, remplacer progressivement des installations vieillissantes et accompagner l’électrification des transports, de l’industrie et du chauffage.

EDF travaille aussi à prolonger l’exploitation des 56 réacteurs actuellement en fonctionnement, dont la durée de vie initiale était fixée à 40 ans, jusqu’à 50, voire 60 ans. Leur fermeture prématurée réduirait fortement la capacité de production dans une période de hausse de la demande électrique. La prolongation suppose de remplacer des composants, de renforcer la sûreté et de moderniser les systèmes de contrôle.

La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs constitue le troisième volet. À La Hague, dans la Manche, Orano prévoit de lancer autour de 2030 la construction de trois nouvelles piscines de stockage du combustible irradié, dans le cadre du projet « Aval du futur ». Le projet Cigéo, à Bure, vise pour sa part à enfouir les déchets de haute activité à 500 mètres sous terre. Ces chantiers requièrent des compétences en génie civil, en chimie nucléaire et en radioprotection.

Plus de 100 000 recrutements d’ici 2036

La filière emploie actuellement 250 000 salariés à temps plein dans 2 400 entreprises. Ses effectifs devraient atteindre entre 300 000 et 310 000 personnes d’ici 2036. Les sept principaux maîtres d’ouvrage, dont EDF, Naval Group, Orano et Framatome, pilotent les investissements, mais les deux tiers des recrutements seront réalisés par les fournisseurs, majoritairement des PME. Les grands donneurs d’ordre confient notamment des travaux à des entreprises de chaudronnerie, de tuyauterie, d’électricité industrielle et d’automatisme.

Les ouvriers et techniciens représentent 60 % des postes à pourvoir : soudeurs, chaudronniers, électriciens, tuyauteurs ou techniciens de maintenance ont besoin de formations spécifiques. Les 40 % restants concernent les ingénieurs — en conception, calcul et sûreté —, les cadres de chantier et les fonctions support, notamment les achats, la qualité et le juridique. Les profils titulaires d’un CAP, d’un bac pro ou d’un BTS constituent la majorité des recrutements recherchés. Les entreprises peinent déjà à recruter dans le génie civil et la chaudronnerie ; pour cette dernière, un pic d’activité est attendu en 2030, alors que les besoins dépassent les capacités disponibles.

185 milliards d’euros d’investissements sur dix ans

Les investissements prévus proviennent principalement d’EDF, entreprise publique détenue à 100 % par l’État français depuis 2023. Leur financement repose sur des emprunts bancaires, des émissions obligataires, des subventions publiques et les revenus de la vente d’électricité. L’enveloppe annoncée dépasse de 20 milliards d’euros celle de 2025. Elle couvre la construction des EPR2, la modernisation des réacteurs existants, les infrastructures de gestion des déchets et la recherche et développement sur les réacteurs de quatrième génération.

Malgré un coût initial élevé, le nucléaire figure parmi les sources d’électricité les moins chères à long terme. Un EPR2 est conçu pour produire pendant 60 ans, sans émissions de CO2, avec un coût marginal de production très faible une fois l’installation amortie. Le nucléaire offre aussi une stabilité face à la volatilité des prix du gaz et à la dépendance aux importations fossiles. Xavier Ursat le formule ainsi : « le nucléaire est une industrie, pas seulement une source de débats passionnés ».

Cette montée en puissance pourrait également inspirer d’autres secteurs stratégiques, comme l’exploration spatiale avec propulsion nucléaire. En Normandie et dans les Hauts-de-France, où se trouvent les chantiers, les retombées économiques attendues comprennent des emplois indirects, le développement de sous-traitants locaux et une activité commerciale accrue.