Choc pour les allocataires : la CAF peut-elle vraiment financer vos séjours hors de France ?

Un post récent sur le réseau social X a bien fait parler de lui en affirmant que la Caisse d’allocations familiales (CAF) financerait des vacances dans le pays d’origine de ses allocataires pour 720 euros. Même si l’idée peut en séduire plus d’un, cette rumeur infondée est trompeuse et repose sur des infos dépassées et mal interprétées concernant les aides aux vacances. Ce bordel montre bien qu’il vaut mieux toujours vérifier ses sources avant de tirer des conclusions hâtives.

D’où vient la rumeur ?

23 août, vue plus de 263 000 fois. L’auteur évoque une aide appelée « Retour au pays d’origine », financée ironiquement par « Nicolas Qui Paie » (en référence au contribuable français). Il laisse entendre que cette aide n’apparaîtrait pas sur le site officiel de la CAF, suggérant ainsi qu’il existerait un dispositif caché. Pourtant, aucune aide de ce type n’est mentionnée sur le site de la CAF.Le document cité comme source est un guide de 2017 de la CAF de l’Isère. Ce guide mentionne bien une aide destinée aux parents allocataires dont le quotient familial est plafonné à 720 euros. Elle avait pour but de renforcer les liens intergénérationnels et intra-familiaux et de permettre de redécouvrir le pays d’origine. Néanmoins, le montant était limité à 700 euros par famille pour le financement du transport.

La réaction officielle de la CAF

Face à toute cette agitation, la CAF n’a pas tardé à réagir. Elle a confirmé l’authenticité du document de 2017 tout en critiquant l’usage qu’on en fait pour alimenter une polémique qui n’en finit plus. La caisse a précisé que cette aide n’était plus en vigueur depuis 2017 et que les infos tirées du site hébergeant ce document ne sont plus d’actualité et pas fiables. Ce rappel montre bien qu’il faut toujours se référer aux sources officielles et à jour pour avoir une image fidèle de la situation.

Historiquement, cette aide « retour au pays d’origine » n’a existé que brièvement entre 2017 et 2018, et seulement dans le département de l’Isère. Très peu de personnes en ont bénéficié, car elle était encadrée par des critères bien précis dans le cadre des aides individuelles d’action sociale locales.

Des aides limitées et temporaires

Cette histoire illustre parfaitement que certaines initiatives sociales mises en place par les caisses départementales ont un caractère limité dans le temps et dans l’espace, et qu’il est crucial de se méfier de la désinformation sur la CAF. Chaque caisse dispose en effet d’un budget d’action sociale particulier, voté chaque année par son conseil d’administration selon les besoins locaux identifiés. Aucune autre caisse en France n’a ainsi attribué une aide similaire, ce qui montre bien l’autonomie de ces institutions dans la gestion de leurs ressources.

Les affirmations selon lesquelles la CAF financerait en secret des vacances à l’étranger n’ont donc aucun fondement, tout comme les rumeurs sur la suppression des aides au logement. Même si une aide semblable a brièvement existé en Isère entre 2017 et 2018 pour renforcer les liens familiaux et culturels, elle n’est plus d’actualité et ne reflète pas une politique nationale.