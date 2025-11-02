Choc salarial en Allemagne : le Smic bondit de 14 % en deux ans, la France à la traîne ?

Le gouvernement allemand vient d’approuver une hausse importante du salaire minimum, marquant un tournant dans l’histoire sociale et économique du pays. Cette décision représente l’augmentation la plus forte depuis l’introduction du salaire minimum il y a dix ans, traduisant les efforts constants pour améliorer les conditions de vie des travailleurs tout en s’inscrivant dans une dynamique des salaires minimums compétitive en Europe.

Une décision politique marquante

Sous l’impulsion du chancelier Friedrich Merz, un conservateur, le gouvernement a su trouver un accord au sein de sa coalition, qui contient aussi des sociaux-démocrates. Ces derniers espéraient voir le salaire atteindre 15 € dès 2026, mais la hausse validée, bien que plus modeste, va dans ce sens. Actuellement fixé à 12,82 € bruts de l’heure, le salaire minimum passera à 13,90 € au début de l’année prochaine et grimpera à 14,60 € dès le 1er janvier 2027, confirme BFMTV. Ce passage représente une progression totale de 13,9 % et concernera environ six millions de travailleurs en Allemagne.

Le salaire minimum a été instauré le 1er janvier 2015. À l’époque, sous la chancelière Angela Merkel et avec l’appui des sociaux-démocrates, il était fixé à 8,50 € bruts de l’heure. Cette mesure avait alors été perçue comme une « petite révolution », symbolisant un pas important vers plus de justice sociale dans le pays.

Ce que cela change pour les travailleurs et où se situe l’Allemagne en Europe

La revalorisation du salaire minimum va directement bénéficier à des millions de travailleurs, qui verront ainsi leur pouvoir d’achat s’améliorer. Au niveau européen, l’Allemagne se classe quatrième pour le salaire minimum horaire le plus élevé, selon une comparaison avec d’autres pays européens. En tête, on retrouve le Luxembourg avec 15,63 €, suivi des Pays-Bas avec 14,06 € et de l’Irlande avec 13,50 €. La France se situe en cinquième position avec un salaire horaire brut de 11,88 €.

Pour le salaire minimum mensuel brut en Europe, l’Allemagne se trouve aussi en quatrième place avec environ 2 161 €. Elle se positionne derrière le Luxembourg (2 638 €), l’Irlande (2 282 €) et les Pays-Bas (2 193 €). La Belgique arrive après avec environ 2 070 €, tandis que la France se classe sixième avec environ 1 802 €.

Évolution économique et suggestions

La hausse intervient alors que l’inflation a nettement baissé ces dernières années en Allemagne. En septembre dernier, le taux d’inflation était tombé à 2,4 %, ce qui laisse une certaine marge pour ajuster les salaires sans faire flamber l’économie.

Pour fixer ces nouveaux montants, le gouvernement s’est appuyé sur les recommandations d’une commission indépendante, rassemblant des représentants des employeurs et des travailleurs. Il est intéressant de rappeler qu’en 2022, l’ex-chancelier Olaf Scholz avait déjà relevé le salaire minimum au-delà des suggestions initiales de cette même commission.