En 2025, le marché de l’emploi en France affronte de gros défis. Au premier trimestre, le taux de chômage atteint 7,4 % selon l’Insee, ce qui met en évidence les galères que vivent beaucoup de demandeurs d’emploi, souvent en attente de postes qui n’existent pas. Cette situation accentue les inégalités d’un département à l’autre. Une analyse menée par France Travail et JobLeads montre bien la répartition inégale des offres d’emploi sur tout le territoire.

Des disparités géographiques dans l’offre d’emploi

L’étude de JobLeads se base sur les données de Pôle Emploi d’avril 2025. Elle souligne d’importantes différences entre le nombre de demandeurs d’emploi et celui des offres disponibles dans plusieurs départements français. Par exemple, le département du Nord se retrouve en tête avec un écart de 285 836 personnes sans emploi malgré les annonces existantes.

Dans les Bouches-du-Rhône, on compte 261 320 demandeurs d’emploi pour seulement 37 151 offres, soit un décalage de 224 169. De même, la Seine-Saint-Denis présente un déséquilibre marqué avec 239 030 demandeurs face à 15 092 offres. Ce phénomène se retrouve, à des degrés divers, dans d’autres départements comme La Réunion, Paris et la Gironde.

Zoom sur certains départements

Le département du Nord, qui compte 2 607 945 habitants, illustre bien ce déséquilibre entre offre et demande. Même si une reconversion économique est en marche, environ 319 040 personnes restent sans emploi face à seulement 33 204 offres. Les chiffres dans les Bouches-du-Rhône et en Seine-Saint-Denis montrent une situation similaire et préoccupante.

En revanche, certains départements affichent une dynamique un peu différente. Par exemple, la Lozère, grâce à une économie locale active dans l’agriculture et le tourisme, présente un écart plus modéré. De son côté, le Cantal profite d’un tissu de PME solide qui aide à diversifier son économie.

Les problèmes structurels du marché

Plusieurs difficultés structurelles pèsent sur le marché de l’emploi en France, notamment l’inadéquation entre les profils des candidats et les secteurs en recrutement. Ensuite, les conditions de travail pour certains métiers ne séduisent pas toujours, et la mobilité géographique reste limitée, ce qui empêche souvent les chômeurs d’accéder aux postes proposés ailleurs. À cela s’ajoutent des postes trop spécialisés ou des annonces qui datent un peu et ne reflètent plus vraiment la réalité du marché.

Des départements plus favorables pour trouver du travail

Parmi tout ça, certains départements offrent toutefois de meilleures perspectives pour trouver un emploi. Par exemple, dans les Hautes-Alpes, on compte environ 16 440 demandeurs d’emploi pour 3 096 offres disponibles, et des initiatives comme le dispositif POEI peuvent aider à réduire cet écart. Les Alpes-de-Haute-Provence et la Savoie suivent cette tendance avec des écarts entre offre et demande moins marqués.

Jan Hendrik von Ahlen mentionne que « les zones rurales peuvent offrir un équilibre sympa entre vie pro et vie perso ».