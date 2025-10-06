Sébastien Lecornu démissionne et met en danger le Budget 2026

Un départ express qui rebat les cartes budgétaires

À peine vingt-six jours après sa nomination, Sébastien Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron. L’annonce, confirmée dans la matinée par un communiqué de l’Élysée, prend des allures de séisme institutionnel. Le Premier ministre, nommé pour incarner un tournant d’autorité et de cohérence budgétaire, quitte Matignon avant même d’avoir défendu son premier texte financier.

Le calendrier, déjà serré, devient intenable. La présentation du budget 2026, initialement prévue cette semaine, est reportée sine die. Ce texte devait marquer la transition entre rigueur assumée et relance ciblée : baisse d’impôts pour les ménages modestes, maîtrise de la dépense publique, et poursuite du désendettement amorcé après la pandémie. En interne, plusieurs arbitrages restaient ouverts, notamment sur la réduction des niches fiscales et la réforme de la fiscalité du patrimoine. La démission de Sébastien Lecornu remet ces débats à zéro.

La fragilité politique, nouveau risque économique

La France se retrouve à nouveau confrontée à une équation budgétaire instable. Sans majorité claire, l’exécutif peine à projeter une trajectoire de finances publiques crédible. Bruxelles observe la situation avec une attention redoublée : la France devra présenter dans les prochaines semaines un plan de redressement conforme aux critères du pacte de stabilité, rétabli en 2025.

Les marchés financiers ont immédiatement réagi. Lundi matin, le taux de l’OAT à dix ans dépassait les 3,45 %, un plus haut depuis janvier, tandis que la prime de risque française s’écartait légèrement de celle de l’Allemagne. Les investisseurs, jusqu’ici rassurés par la relative discipline de Bercy, s’inquiètent désormais d’une possible dérive politique. « L’instabilité gouvernementale introduit un doute sur la continuité des réformes », résume un analyste d’Amundi.

Cette démission met également en lumière la tension croissante entre impératifs politiques et exigences financières. Emmanuel Macron, fragilisé par la succession rapide de Premiers ministres, doit rassurer non seulement les parlementaires mais aussi les créanciers et les institutions de notation. Une dégradation de la note souveraine de la France, déjà évoquée par Fitch en septembre, pourrait redevenir d’actualité si le budget tarde à être adopté.

Des réformes compromises et une gouvernance en panne

Au-delà de la gestion du budget, c’est la capacité de l’État à planifier qui se trouve mise en question. Plusieurs chantiers clés — la réforme de l’assurance chômage, la refonte du marché de l’énergie et le plan d’investissement industriel — sont désormais suspendus à la nomination d’un nouveau Premier ministre pour succéder à Sébastien Lecornu. Ces réformes devaient structurer la stratégie économique française pour la fin du quinquennat, en conciliant maîtrise de la dépense et soutien à la compétitivité.

Bercy, où Bruno Le Maire reste en poste par intérim, tente de maintenir le cap après la démission de Sébastien Lecornu. Une cellule de crise budgétaire s’est réunie dès lundi pour garantir la continuité du calendrier européen et des paiements de l’État. Mais sans direction politique claire, le risque de paralysie administrative grandit. « L’économie ne se gouverne pas en mode intérimaire », confie un haut fonctionnaire du Trésor. Le sentiment d’urgence domine désormais dans les couloirs de la rue de Rivoli.

Un climat politique délétère aux conséquences durables

Pour Emmanuel Macron, la démission de Sébastien Lecornu représente bien plus qu’un incident de parcours : elle affaiblit la crédibilité de l’exécutif sur la scène européenne et réduit sa marge de manœuvre interne. Alors que la croissance française stagne à 0,8 % et que le déficit reste proche de 4,5 % du PIB, la perspective d’une crise politique prolongée inquiète. Les investisseurs redoutent une instabilité chronique similaire à celle observée en Italie au début des années 2010.

La France, longtemps perçue comme un pôle de stabilité au sein de la zone euro, envoie désormais des signaux de désordre institutionnel. Si la nomination du successeur de Sébastien Lecornu s’éternise, la paralysie décisionnelle pourrait retarder la mise en œuvre des réformes structurelles exigées par Bruxelles. Et dans ce contexte, le coût du crédit souverain pourrait encore grimper — au moment même où la dette publique dépasse les 3 200 milliards d’euros.

Le départ de Sébastien Lecornu, loin d’être anecdotique, agit donc comme un révélateur : celui d’un exécutif sans ancrage politique solide et d’un pays suspendu entre ambitions budgétaires et fragilités structurelles. Une équation que même un successeur chevronné aura du mal à résoudre.