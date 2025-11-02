Compte à découvert : les nouvelles mesures qui risquent de fâcher beaucoup de Français

À partir du 20 novembre 2026, la gestion des découverts bancaires et des facilités de caisse va être complètement repensée en France. Ces produits financiers, longtemps vus comme des solutions de secours pour les coups durs, vont désormais entrer dans le paquet complet du crédit à la consommation. L’idée ? Mieux protéger les clients tout en changeant la manière d’accéder à ces crédits à court terme.

Un changement réglementaire important

Aujourd’hui, on considère le découvert comme un crédit, mais il est soumis à des règles particulières permettant souvent de revenir à un solde positif en moins d’un mois, ce qu’on appelle la « facilité de caisse ». Dès novembre 2026, cette facilité ne sera plus automatique. Avant de l’obtenir, il faudra fournir une information précontractuelle claire sur les coûts, le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) et les conditions de remboursement. D’après la Banque de France, cité dans un article de Moneyvox, « la facilité de caisse et le découvert bancaire passent sous le régime complet du crédit à la consommation ».

Une meilleure protection pour les consommateurs

Les nouvelles règles sont mises en place pour éviter les abus et offrir une meilleure réglementation du crédit. Les conseillers bancaires devront présenter une offre détaillée et expliquée à l’emprunteur. La proposition finale devra être limpide, garantissant une totale transparence. Avant d’accorder un découvert, les banques auront aussi l’obligation d’évaluer la capacité financière du client. En dessous de 200 euros, cette étude sera plutôt légère, mais au-delà, il faudra réaliser une analyse plus poussée.

Ce que ça change pour les foyers français

Avec ces nouvelles mesures, l’accès au découvert se compliquera pour certains ménages, surtout ceux aux revenus modestes. La règle des 30 % d’endettement sera appliquée de manière stricte pour juger la capacité d’un emprunteur. Par exemple, pour obtenir un découvert de 400 euros, une personne avec 1 000 euros de charges mensuelles devra dégager environ 5 000 euros nets par mois. Or, l’Observatoire des inégalités nous indique qu’un quart des salariés français gagnent moins de 1 750 euros nets.

Ce que ça change pour les banques

Les banques vont devoir revoir leurs procédures internes pour être en phase avec ces nouvelles normes. Cela implique de former le personnel bancaire et de revoir leur manière de présenter les offres. Avec moins de frais et de commissions à encaisser suite à la limitation des découverts automatiques, certaines banques pourraient même décider de clôturer les découverts existants chez les clients en difficulté financière.