Coup de tonnerre à l’OMC : la Chine tourne le dos à son statut de pays en développement

Le 24 septembre 2025, une grande nouvelle a secoué le monde du commerce international : la Chine a décidé de laisser tomber son statut de pays en développement à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a qualifié cette annonce de moment historique, marquant un tournant important dans les échanges commerciaux et reconnaissant le poids grandissant de la Chine sur la scène mondiale.

Un changement attendu

Cela fait plusieurs années que les États-Unis pressent la Chine pour qu’elle se démunisse de ce statut. En effet, aujourd’hui classée comme la deuxième économie mondiale, la Chine bénéficiait de conditions commerciales préférentielles qui ne paraissent plus justifiables vu sa puissance économique actuelle. La décision, prise par le Premier ministre chinois Li Qiang, s’inscrit donc dans une volonté d’ajuster les règles au rythme de la réalité économique d’aujourd’hui.

Ngozi Okonjo-Iweala n’a pas manqué de se féliciter de cette annonce en déclarant : « C’est une annonce majeure dans le cadre de la réforme de l’OMC ! » Elle a ajouté qu’il s’agissait du résultat de nombreuses années de travail acharné, saluant ainsi la prise d’initiative des responsables chinois.

Les retombées et réactions internationales

L’abandon par la Chine du traitement spécial et différencié (TSD) va bouleverser le commerce mondial. Ce changement risque de modifier la manière dont se dérouleront les prochaines négociations à l’OMC et de faire évoluer les rapports entre les grandes puissances économiques. Les États-Unis ainsi que plusieurs pays européens espéraient déjà voir disparaître ce statut, le considérant comme une étape nécessaire pour rendre le système commercial plus équilibré.

Ngozi Okonjo-Iweala a exprimé sa satisfaction, soulignant que cette évolution représente un pas important dans la transformation de l’organisation. L’annonce, faite en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, renforce d’autant le poids symbolique de cette décision sur la scène internationale.

Un regard sur l’histoire et les précédents

L’histoire joue aussi un rôle important dans cette décision. En 2019, sous le premier mandat du président américain Donald Trump, le Brésil avait déjà fait part de son intention de renoncer à ce traitement spécial. Ce précédent montre une tendance parmi certaines grandes économies émergentes à adopter une position en phase avec leur poids réel sur le marché mondial.

D’après l’agence de presse officielle Xinhua, la Chine se considère désormais comme un « grand pays en développement responsable ». Cette affirmation traduit bien sa volonté de participer de manière constructive aux échanges commerciaux internationaux tout en assumant l’importance de son influence.

Vers un nouvel équilibre commercial

Cette décision ouvre un nouveau chapitre pour l’OMC et ses membres. En renonçant volontairement au TSD, la Chine pave la voie à une éventuelle révision des règles du commerce mondial. Ce geste pourrait même encourager d’autres pays en développement ayant atteint un certain niveau économique à revoir leur statut au sein de l’organisation.