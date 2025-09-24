Delphine Ernotte : la présidente de France Télévisions sous le feu des critiques

Une parole qui divise

La présidente du service public n’a pas hésité à franchir une ligne symbolique en désignant ouvertement un concurrent. « CNews est un média d’opinion, une chaîne d’extrême droite », a-t-elle affirmé dans un entretien au Monde (18 septembre 2025). Rarement un dirigeant de l’audiovisuel public avait usé de mots aussi directs pour qualifier un acteur privé.

La réaction a été immédiate. Pascal Praud a dénoncé une « déclaration de guerre » mettant en danger les journalistes de sa rédaction, tandis qu’Arnaud Lagardère, propriétaire d’Europe 1, a parlé d’« opération de diversion ». Pour les soutiens de CNews, la présidente cherche avant tout à détourner l’attention de polémiques internes touchant France Télévisions.

Finances fragiles et avertissement de la Cour des comptes

Si les mots d’Ernotte ont fait réagir, la situation financière du groupe public inquiète tout autant. Dans un rapport rendu public le 23 septembre, la Cour des comptes évoque une « situation critique ». Le budget 2025 devrait accuser un déficit de 40 millions d’euros, malgré une dotation publique de 2,5 milliards.

L’institution met en cause des charges de personnel toujours lourdes et des investissements numériques coûteux, tout en appelant à des réformes structurelles ajournées depuis plusieurs années. Elle insiste également sur la nécessité de renégocier rapidement l’accord social qui encadre l’organisation interne.

Des affaires embarrassantes

À ces difficultés s’ajoutent des dossiers qui alimentent le malaise. L’affaire des cartes bancaires « corporate », utilisées par certains salariés à des fins personnelles, a terni l’image de rigueur du groupe. Bien que les montants en cause restent limités – environ 49 000 euros d’impayés sur 7 millions de transactions –, la polémique a renforcé l’idée d’une gestion interne mal maîtrisée.

Plus récemment, la justice s’est intéressée aux conditions de financement de l’Eurovision Junior et d’un colloque organisé à Nice. Si Delphine Ernotte n’est pas poursuivie, son nom a été cité dans l’enquête, ce qui n’a pas manqué d’attiser les critiques.

Un climat social sous tension

Les relations avec les équipes ne sont pas plus apaisées. Dès 2017, une motion de défiance avait été adoptée par une large majorité des salariés. Depuis, la méfiance perdure, nourrie par des choix éditoriaux contestés et par une communication jugée trop verticale. Certains journalistes estiment que la présidente, en attaquant frontalement CNews, a exposé davantage encore le service public aux critiques de partialité.

L’impartialité du service public en question

Le régulateur, l’Arcom, a annoncé vouloir examiner « l’impartialité de l’audiovisuel public ». Une décision qui montre à quel point la polémique dépasse le simple affrontement entre chaînes concurrentes. L’audiovisuel public, censé être un point d’équilibre dans un paysage fragmenté, est aujourd’hui perçu comme partie prenante d’une bataille idéologique.

Une présidence fragilisée

Delphine Ernotte se présente comme la garante d’un service public moderne, engagé dans la diversité et la transition numérique. Mais ses adversaires dénoncent une dirigeante qui privilégie la confrontation et peine à stabiliser les finances de son groupe.

À l’heure où la dette publique française impose de nouvelles économies et où le Rassemblement national promet une privatisation de l’audiovisuel public, la présidente de France Télévisions se retrouve sous pression. Elle doit désormais convaincre qu’elle peut incarner un média universel et impartial, au risque sinon de voir s’éroder encore davantage la confiance des Français dans une institution censée les rassembler.