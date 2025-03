« Dernière chance » : Une campagne de rappel pour les chèques énergie non utilisés

Le chèque énergie a été créé par le gouvernement français pour aider les foyers modestes à payer leurs factures d’énergie. Même s’il passe parfois inaperçu, cette aide financière joue un rôle important dans la lutte contre la précarité énergétique. Avec la hausse continue des prix de l’énergie, connaître comment utiliser son chèque et jusqu’à quand il est valable s’avère indispensable pour de nombreux foyers.

Validité du chèque et rappels en cours

Les chèques énergie émis avant le 1er septembre 2024 restent valables jusqu’au 31 mars 2025. Pour ceux émis à partir du 1er septembre 2024, ils pourront être utilisés jusqu’au 31 mars 2026. Il est conseillé de vérifier la date d’expiration indiquée sur le recto du chèque pour éviter les mauvaises surprises.

En ce moment, une campagne de rappel est lancée pour prévenir les bénéficiaires n’ayant pas encore utilisé leur chèque que la date limite approche. Le montant des chèques varie entre 48 € et 277 €, offrant ainsi une aide appréciable selon les besoins énergétiques de chaque foyer.

Comment utiliser votre chèque énergie

Le chèque énergie permet de régler diverses factures d’énergie, que ce soit pour l’électricité, le gaz, le fioul, le bois ou encore le GPL. Il peut aussi servir à payer les charges de chauffage dans certains logements, comme ceux des logements-foyers conventionnés APL, Ehpa, Ehpad, résidences autonomie, ESLD ou USLD.

Depuis 2024, vous pouvez aussi utiliser le chèque pour payer les charges locatives incluant des frais d’énergie dans le parc social. Cette nouveauté élargit son champ d’application et offre plus de souplesse aux usagers.

En dehors des paiements directs sur l’énergie, le chèque peut financer certains travaux de rénovation énergétique éligibles au programme Ma Prime Rénov‘, à condition qu’ils soient effectués par un professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE). Attention, le chèque énergie ne peut être utilisé qu’une seule fois. Si sa valeur dépasse le montant dû sur une facture, le trop-perçu sera automatiquement déduit des prochaines factures ou mensualités.

Que faire si votre chèque pose problème ?

Il arrive parfois que des chèques soient abîmés ou déchirés. Dans ce cas, tant que les informations indispensables au paiement restent lisibles, le chèque reste utilisable. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le faire échanger en suivant la procédure en ligne prévue pour signaler une perte ou un vol.

Si vous avez égaré votre chèque énergie, il est possible de déclarer la perte en ligne ou de contacter directement l’assistance utilisateur pour obtenir un nouveau chèque. Cette démarche nécessite généralement de fournir votre numéro fiscal et, si possible, le numéro figurant sur le talon de la lettre-chèque.

Pour toute question sur l’utilisation du chèque énergie, un service d’assistance téléphonique est disponible gratuitement au 0 805 204 805, du lundi au vendredi entre 8h et 20h. Ce service vous apportera des réponses claires et rapides.