Des milliards dorment sur des comptes oubliés : et si l’un d’eux était le vôtre ?

Chaque année, des milliards d’euros sommeillent dans les coffres de la Caisse des Dépôts (CDC), issus de comptes bancaires oubliés, de livrets d’épargne inactifs et d’assurances-vie non réclamées. Cette institution publique française joue un rôle clé dans la protection de l’épargne populaire et le développement économique sur le long terme pour le compte de l’État. Plus de sept milliards d’euros restent en attente de leur propriétaire, et la CDC est souvent perçue comme le « site de la dernière chance » pour retrouver cet argent égaré.

Une montagne de sous qui attendent

Depuis sa création, la mission de la CDC a pris des proportions impressionnantes. Depuis 2016, plus de neuf milliards d’euros ont été acheminés vers ses coffres, principalement grâce aux comptes bancaires inactifs – en effet, plus de 85 % des sommes proviennent de ces comptes en sommeil. Chaque année, environ 94 000 personnes réussissent à récupérer leur argent, avec en moyenne 1 573 euros par bénéficiaire en 2022.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : fin janvier 2025, la CDC a franchi le cap du milliard d’euros reversés aux bénéficiaires. Pourtant, un peu plus de 550 millions d’euros ont déjà été retournés à l’État après être restés non réclamés pendant trente ans. À l’origine, Ciclade avait recensé 3,7 milliards d’euros non réclamés, et au cours des cinq premières années, 550,5 millions d’euros ont pu être restitués aux personnes concernées.

D’où viennent et comment sont gérés ces fonds

Les fonds gardés par la CDC proviennent principalement de plusieurs sources : les comptes bancaires inactifs, les produits d’épargne salariale, les contrats d’assurance-vie en déshérence, les contrats de prévoyance temporaire décès et les bons de capitalisation. Depuis 2014, la loi oblige les établissements financiers à faire un point annuel sur les comptes inactifs et les contrats non réclamés. Les banques doivent ainsi contacter les titulaires pour éviter que les comptes ne soient automatiquement clos après dix ans d’inactivité.

Si aucune opération n’est enregistrée sur un compte pendant cette période de dix ans, les sommes sont ensuite transférées à la CDC, qui les conserve pendant vingt ans avant de les reverser à l’État si elles restent non réclamées. Ainsi, après trente ans sans mouvement ni demande de restitution, ces fonds deviennent la propriété de l’État.

Comment retrouver son argent

Pour aider les particuliers à dénicher leur argent oublié, la CDC a mis en ligne, en janvier 2017, le site Ciclade. Ce service gratuit permet de rechercher facilement les avoirs non réclamés sans même avoir à s’inscrire d’abord. Il suffit d’entrer quelques informations personnelles, comme le nom, le prénom et la date de naissance, pour lancer la recherche.

Si le système trouve une correspondance avec un compte ou un contrat oublié, il faudra alors créer un espace personnel sur Ciclade pour faire une demande officielle de restitution. Ce processus simple a permis à des utilisateurs comme David – ainsi qu’à ses abonnés sur X (anciennement Twitter) – de découvrir qu’ils avaient soit quelques centimes, soit même plusieurs milliers d’euros à leur nom.

Récits et astuces

Marie Rialland remarque que, pour certains, cette démarche peut rapporter « quelques centimes », tandis que pour d’autres, elle peut permettre de récupérer « des dizaines, voire des centaines ou des milliers d’euros » (TF1). Antoine Djikpa conseille vivement aux souscripteurs et aux bénéficiaires potentiels d’assurance-vie ou de produits financiers similaires de veiller à fournir des informations précises lors du remplissage des documents administratifs, afin que, par la suite, il soit plus facile pour eux ou leurs proches de retrouver ces sommes éventuellement oubliées, ce qui s’inscrit dans une bonne gestion financière personnelle (Sud Ouest).

La question se pose également pour les petites sommes non réclamées. Philippe Martinie explique qu' »en principe », elles doivent être automatiquement reversées après trente ans d’inactivité et en l’absence de toute démarche formelle de la part du titulaire initial.