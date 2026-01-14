Des millions de PEL arrivent à échéance : où va vraiment partir l’argent de ces comptes bientôt fermés ?

À partir de mars 2026, une vague de clôture automatique touchera près de 3,2 millions de plans épargne logement (PEL), soit plus d’un tiers des comptes existants en France, selon un rapport récent de la Banque de France. Cette situation fait suite à la loi du 29 décembre 2010, qui limite la durée de vie des PEL ouverts après le 1er mars 2011 à quinze ans. Beaucoup d’épargnants vont forcément se poser des questions sur le sort de leurs économies et la fiscalité des PEL.

Ce que dit la loi et ce que ça change

La loi de 2010 visait à moderniser les dispositifs d’épargne en limitant la durée des PEL pour mieux respecter leur objectif initial : faciliter l’acquisition de logements. Pour les épargnants concernés, cela signifie que dès mars 2026, leurs comptes arriveront à terme. Entre 2026 et 2030, cette mesure concernera 36% des PEL, soit un total cumulé de 93 milliards d’euros d’encours.

La première vague commencera donc le 1er mars 2026, et les fermetures seront automatiques pour tous les plans ouverts après le 1er mars 2011. Les PEL antérieurs à cette date ne sont pas soumis à cette restriction et peuvent ainsi être conservés indéfiniment sans contraintes de durée.

Où ira l’argent des PEL clôturés ?

Avec ces clôtures automatiques, une question revient souvent : où ira l’argent une fois le PEL fermé ? Selon Le Figaro, les fonds seront automatiquement reversés vers des livrets d’épargne classiques tels que le Livret A ou le Livret d’Épargne Populaire (LEP). Les titulaires continueront ainsi à faire fructifier leurs économies, au taux de rémunération fixé par leur banque.

Il est aussi possible de fermer son PEL de façon anticipée pour récupérer l’argent plus tôt. Cette option permet de réinvestir immédiatement les sommes dans d’autres projets personnels ou d’ouvrir un nouveau PEL selon les conditions en vigueur à la date d’ouverture.