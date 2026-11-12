NASA annonce 10 milliards de dollars de contrats pour établir des bases lunaires, lancer de nouvelles missions et développer un rover à propulsion nucléaire

La NASA a dévoilé, samedi 7 novembre 2026, jusqu’à 10 milliards de dollars de contrats pour le lancement et la livraison de cargo vers la Lune, accompagnés de plusieurs autres initiatives destinées à faire avancer son projet de base permanente.

L’annonce est tombée lors de l’événement aérien Max Power, organisé au Kennedy Space Center, en Floride. Elle s’ajoute à l’effort engagé par l’agence pour installer des infrastructures sur la Lune avant le retour des astronautes du programme Artemis à sa surface, avec notamment un rover et divers équipements de recherche déjà sur place à leur arrivée.

Huit entreprises en lice pour livrer du fret

Au cœur du dispositif, un nouveau cadre baptisé Commercial Lunar Payload Services 2 (CLPS 2), doté d’un plafond de 10 milliards de dollars sur dix ans. Huit sociétés ont été retenues pour concourir aux futures missions :

Blue Origin Firefly Aerospace Intuitive Machines ispace-U.S. Lockheed Martin Northrop Grumman SpaceX Voyager Technologies

Ce montant reste un plafond contractuel, pas une enveloppe déjà attribuée mission par mission.

La NASA a par ailleurs relevé le plafond de son contrat CLPS existant, qui passe de 2,6 à 4,2 milliards de dollars, afin de soutenir les premiers objectifs de la base lunaire. L’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a justifié ce changement d’échelle dans des propos rapportés par Space.com, expliquant que dans le cadre du contrat CLPS actuel, c’était tout ou rien, ce qui pouvait convenir si l’on ne réalisait qu’une ou deux missions par an, mais que lorsqu’on cherchait à passer à l’échelle dont il était question, il fallait avoir la flexibilité de déplacer les éléments entre eux.

PROMISE, un rover martien recyclé pour chercher de la glace

Deuxième volet, le rover PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) doit explorer le pôle Sud lunaire à partir de la fin 2028. Ce véhicule nucléaire autonome est issu de la réaffectation d’un modèle d’ingénierie des rovers martiens Perseverance et Curiosity, une proposition formulée par Jared Isaacman dès juin 2026.

Équipé d’une foreuse et d’instruments scientifiques, il recherchera des composés volatils et de la glace d’eau à la surface lunaire. La NASA a attribué à Blue Origin un contrat de base de 94 millions de dollars, assorti d’une option supplémentaire de 140 millions de dollars selon la performance, pour acheminer PROMISE jusqu’à la surface lunaire à bord de son atterrisseur Blue Moon Mark 1.

Troisième pilier de l’annonce, le programme VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) se voit doté de six bons de commande de lancement et de transport orbital, pour une valeur totale d’environ 1,3 milliard de dollars, répartis entre Arrow Science and Technology, Blue Origin et Impulse Space.

Ces missions doivent démontrer des capacités commerciales de transfert de cargo entre l’orbite terrestre et l’orbite lunaire, avec des tests de navigation menés avec l’engin spatial CAPSTONE 2 et des reconnaissances au sol confiées à des drones baptisés MoonFall. Certaines de ces missions décolleront à bord des fusées New Glenn de Blue Origin, Falcon 9 de SpaceX et Terran R de Relativity Space.

Dans le cadre d’un contrat distinct de logistique lunaire, la NASA a également choisi SpaceX pour lancer, en 2028, des satellites de communication à bord de sa mégafusée Starship. Comparables aux engins Starlink déjà exploités par l’entreprise, ces satellites doivent poser les bases d’un futur réseau de communications reliant la surface lunaire à la Terre.

Ces trois volets s’inscrivent dans la stratégie dite « Phase One Moon Base » de la NASA, qui doit courir jusqu’en 2029 et privilégie l’exploration robotique, les démonstrations d’infrastructures et les livraisons commerciales, avant une deuxième phase prévue jusqu’en 2032 puis une base pleinement opérationnelle lors d’une troisième étape.